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Sampaoli presentó la renuncia como entrenador de Talleres de Córdoba

El extécnico de la Selección argentina apenas pudo ganar un partido de cinco en el Torneo Clausura.

18 de agosto 2026 · 17:54hs
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Sampaoli presentó la renuncia como entrenador de Talleres de Córdoba

El entrenador Jorge Sampaoli presentó la renuncia como director técnico de Talleres de Córdoba después de cinco partidos en el Torneo Clausura en donde cosechó apenas un triunfo.

"El equipo no puede superar el ambiente. Hoy nos hicieron un gol y se terminó el partido. No es culpa de la gente, ya que el equipo no le muestra nada que la estimule", había declarado Sampaoli tras la goleada 0-3 ante Lanús.

Esta vez, tras otra caída, ahora por 3 a 1 ante Gimnasia de Mendoza como visitante, el entrenador no habló con la prensa y subió directo al micro al salir del vestuario, algo que dejó un aura de misterio sobre su futuro.

Talleres marcha último y atraviesa una situación preocupante: la caída ante Gimnasia se sumó al duro traspié sufrido en la fecha anterior frente a Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes.

Además, el equipo recibió 10 goles en sus últimos cinco partidos, una estadística que profundizó los cuestionamientos sobre el ciclo de Sampaoli.

Cómo piensa Talleres suceder a Jorge Sampaoli

En paralelo, la dirigencia comenzó a explorar el mercado de entrenadores, y según confirmaron desde el entorno de Gustavo Quinteros, hubo contactos en las últimas horas para conocer su situación.

El técnico quedó libre recientemente tras finalizar su ciclo en Independiente con malos resultados y una pésima relación con los dirigentes del club de Avellaneda.

El vínculo entre Sebastián Quinteros, hijo y representante del entrenador, y Sebastián Fassi facilitó el primer acercamiento, y por ahora, se trata solamente de un sondeo y no existe una oferta formal.

Sampaoli regresó desde Mendoza en el mismo colectivo que los dirigentes y continúa al frente del plantel.

La dirigencia deberá evaluar su continuidad en las próximas horas, mientras Talleres se prepara para recibir a Rosario Central en la próxima fecha.

Sampaoli Talleres
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