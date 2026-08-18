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Los Pumas comenzaron a poner el foco en los partidos con Australia

El rafaelino Mayco Vivas se incorporará más tarde al seleccionado argentino de rugby Los Pumas, y fue citado para reemplazarlo temporalmente el primera línea de Capibaras, Martín Vaca.

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2026 · 17:40hs
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 Los Pumas tienen novedades para enfrentar a Australia en Jujuy y Mendoza.  

 Los Pumas tienen novedades para enfrentar a Australia en Jujuy y Mendoza.

 

Los Pumas ya tienen nombres definidos para el próximo desafío de la temporada. El seleccionado argentino volverá a concentrarse esta semana para comenzar a preparar los dos test matches frente a Australia, que se disputarán el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.

Lo más importante es la ausencia del primera línea formado en CRAR de Rafaela, Mayco Vivas, quien debió abandonar la concentración por razones estrictamente personales, pero se sumaría durante lo que queda de la semana.

Un Capibara cordobés como invitado en Los Pumas

Los Pumas retomaron la concentración de cara a los dos compromisos ante Australia por el Rugby Championship, con una modificación en el plantel: Franco Molina se reincorporó al equipo en reemplazo de Franco Carrera. El seleccionado nacional, que viene de perder 17-10 ante Sudáfrica el sábado 8 de agosto en el estadio José Amalfitani, retomó la concentración de cara a los dos compromisos ante Australia.

Entre las novedades más importantes, por primera vez en la historia del rugby de la ciudad de Villa María, dos jugadores formados en dicha ciudad, compartirán el seleccionado mayor de rugby. Es que fue convocado Martín Vaca al plantel que se prepara para jugar los amistosos ante Australia, en Jujuy (el 29)?y Mendoza (el 5 de septiembre), donde asoma como titular Boris Wenger.

El hooker Martín Vaca surgido de Jockey Club de Villa María y después de una gran temporada en Capibaras, viene de ser titular y apoyar un try el sábado pasado en la derrota de Argentina XV frente a Estados Unidos en Miami. El jugador cordobés entrenará hasta que vuelva el rafaelino Mayco Vivas, que debió irse de la concentración por razones personales.

La otra gran novedad de la convocatoria es el regreso de Franco Molina. El segunda línea vuelve al plantel después de no haber formado parte de los encuentros frente a Sudáfrica y ocupará el lugar de Franco Carrera. También aparece como invitado Benjamín Ordiz, uno de los backs que tendrá la posibilidad de entrenarse junto al seleccionado. De esta manera, el equipo comenzará una nueva etapa de preparación después de los dos compromisos frente a Sudáfrica y con la mira puesta en los Wallabies.

Entre los forwards fueron convocados Facundo Cardozo, Franco Molina, Pedro Delgado, Efraín Elías, Benjamín Grondona, Tomás Lavanini, Rodrigo Martínez, Francisco Moreno, Joaquín Moro, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Juan Martín Scelzo y Boris Wenger. A ellos se sumarán Matera y Vivas desde el jueves, mientras que Sarelli y Vaca participarán inicialmente como invitados.

Entre los backs aparecen Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Agustín Fraga, Rodrigo Isgró, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Santiago Pernas, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler y Tobías Wade, además de Ordiz como invitado.

Con el regreso de Molina y una base que se mantiene respecto de los últimos compromisos, Los Pumas pondrán ahora el foco en Australia. Jujuy será la primera parada y Mendoza, una semana después, completará la serie frente a los Wallabies.

Los Pumas Australia Mayco Vivas
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