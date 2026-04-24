Real Madrid dejó escapar la victoria ante Betis y se le complicó la lucha de arriba

Real Madrid dejó escapar una victoria clave ante Real Betis y comprometió sus aspiraciones en La Liga de España tras igualar 1-1 de manera agónica

Real Madrid dejó escapar una victoria clave ante Real Betis y comprometió seriamente sus aspiraciones en La Liga de España tras igualar 1-1 de manera agónica en La Cartuja. El resultado lo deja a ocho puntos del líder, Barcelona, que además cuenta con un partido pendiente.

Real Madrid se había puesto en ventaja durante la primera mitad gracias a una aparición de Vinicius Júnior. El delantero brasileño capitalizó un balón largo del arquero rival y definió para marcar el 1-0 en un encuentro de ritmo bajo y con escasas situaciones de peligro.

Durante gran parte del partido, el conjunto madrileño sostuvo la diferencia mínima sin sobresaltos, apoyado en intervenciones oportunas de Andriy Lunin, que respondió cuando fue exigido.

Sin embargo, la falta de contundencia para liquidar el encuentro terminó pasándole factura en el tramo final, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Cuando el triunfo parecía asegurado, ya en el tercer minuto de adición del complemento, llegó el golpe definitivo.

Héctor Bellerín se encontró con un balón picado dentro del área y definió con precisión para establecer el 1-1, desatando la sorpresa y sellando el empate.

El resultado deja al Real Madrid en una posición comprometida en la lucha por el título, con la presión de no poder ceder más puntos y con El Clásico aún por disputarse en el horizonte.

El resumen de Betis y Real Madrid