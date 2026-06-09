Deportivo Madryn no perdió tiempo: tras la salida de Cristian Díaz, ya tiene nuevo DT

El Aurinegro confirmó la llegada de Luis García como nuevo director técnico del plantel profesional. El entrenador reemplazará a Cristian Díaz, quien dejó el banco de suplentes para asumir como director deportivo de la institución.

Deportivo Madryn atraviesa días de profundas modificaciones en su estructura futbolística. Después de anunciar que Cristian Díaz dejaba de ser el entrenador del primer equipo, el club oficializó rápidamente a su reemplazante: Luis García, un técnico con recorrido en el ascenso argentino que tendrá la misión de conducir al Aurinegro en la segunda rueda de la Primera Nacional.

La decisión llega en un contexto particular, ya que Díaz no se desvinculará de la institución, sino que pasará a desempeñarse como director deportivo , ocupando un rol estratégico dentro de la estructura futbolística del club.

Un cambio de funciones para Cristian Díaz en Madryn

La salida de Díaz del banco sorprendió, sobre todo porque continuará ligado al proyecto deportivo de Madryn. Desde ahora tendrá la responsabilidad de coordinar y servir de enlace entre la dirigencia y los planteles profesionales y amateurs.

Su ciclo como entrenador dejó números equilibrados. Entre la Primera Nacional y la Copa Argentina dirigió 17 encuentros, con un balance de: 6 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

Desde la institución destacaron el compromiso y la seriedad del trabajo realizado durante su etapa como entrenador, al tiempo que le dieron la bienvenida a sus nuevas funciones.

Quién es Luis García

El elegido para tomar las riendas del equipo es Luis García, entrenador de 38 años que construyó gran parte de su carrera en el ascenso argentino.

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Entre sus antecedentes aparecen pasos por: Deportivo Maipú, Atlanta y Nueva Chicago.

Su perfil convenció a la dirigencia, que buscaba un entrenador con conocimiento de la categoría y capacidad para afrontar una segunda mitad de campeonato que promete ser exigente.

La dirigencia analizó varios nombres antes de tomar una decisión, pero finalmente se inclinó por García, quien llegará a Puerto Madryn en los próximos días para comenzar formalmente su ciclo.

Un nuevo escenario para Deportivo Madryn

El flamante entrenador mantendrá reuniones con Cristian Díaz y los dirigentes para delinear el trabajo de cara a la segunda rueda y también para analizar las necesidades del plantel en el mercado de pases.

Todo indica que su estreno oficial no será inmediato. Deportivo Madryn recibirá este domingo a San Miguel en el estadio Abel Sastre, en el cierre de la primera rueda, y recién después se produciría el debut de García al frente del equipo.

Con un nuevo entrenador, un director deportivo recientemente designado y la inminencia del mercado de pases, el club patagónico inició una etapa de renovación que buscará potenciar sus aspiraciones en la Primera Nacional. La segunda parte del campeonato ya empezó a jugarse en los escritorios, y Madryn decidió mover rápido sus fichas.