Uno Santa Fe | Ovación | Real Madrid

Real Madrid le ganó a Valencia y sigue de muy cerca a Barcelona

Real Madrid venció como visitante a Valencia 2-0 y de esta manera, está apenas un punto por debajo de Barcelona que es líder del torneo español

8 de febrero 2026 · 22:07hs
Real Madrid venció 2-0 a Valencia.

Real Madrid venció 2-0 a Valencia.

Real Madrid trabajó mucho la victoria contra Valencia, en Mestalla, para imponerse 0-2 con goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé, y de esta manera seguir al acecho de Barcelona, que tiene un punto de ventaja.

Triunfo necesario de Real Madrid

El Merengue jugó un discreto primer tiempo, pero en la segunda mitad pisó el acelerador y se quedó con tres puntos clave gracias a los goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé.

Franco Mastantuono ingresó en el complemento y disputó poco más de 10 minutos. Lucas Beltrán fue titular en el local y más tarde entró Guido Rodríguez.

Con esta victoria, Real Madrid suma 57 unidades, apenas un punto por debajo de Barcelona que es el líder con 58 unidades. En la próxima fecha, el Meregue recibirá a Real Sociedad.

Embed - LA CASABLANCA DE MASTANTUONO GANÓ Y NO LE PIERDE PISADA AL BARSA | Valencia 0-2 R. Madrid | RESUMEN

Real Madrid Valencia Barcelona
Noticias relacionadas
con mastantuono de titular, el real madrid le gano agonicamente al rayo vallecano

Con Mastantuono de titular, el Real Madrid le ganó agónicamente al Rayo Vallecano

San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán.

Antes de visitar a Unión, San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán

Lautaro Martínez llegó a los 171 goles con la camiseta de Inter.

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Junior Marabel marcó un gol en el triunfo de Sarmiento ante Atlético Tucumán.

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Lo último

Real Madrid le ganó a Valencia y sigue de muy cerca a Barcelona

Real Madrid le ganó a Valencia y sigue de muy cerca a Barcelona

Antes de visitar a Unión, San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán

Antes de visitar a Unión, San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Último Momento
Real Madrid le ganó a Valencia y sigue de muy cerca a Barcelona

Real Madrid le ganó a Valencia y sigue de muy cerca a Barcelona

Antes de visitar a Unión, San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán

Antes de visitar a Unión, San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Ovación
Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Regatas de Santa Fe perdió pero sigue en competencia en San Juan

Regatas de Santa Fe perdió pero sigue en competencia en San Juan

Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco