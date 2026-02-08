Real Madrid le ganó a Valencia y sigue de muy cerca a Barcelona

Real Madrid venció como visitante a Valencia 2-0 y de esta manera, está apenas un punto por debajo de Barcelona que es líder del torneo español

Real Madrid trabajó mucho la victoria contra Valencia, en Mestalla, para imponerse 0-2 con goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé , y de esta manera seguir al acecho de Barcelona, que tiene un punto de ventaja.

El Merengue jugó un discreto primer tiempo, pero en la segunda mitad pisó el acelerador y se quedó con tres puntos clave gracias a los goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé.

Franco Mastantuono ingresó en el complemento y disputó poco más de 10 minutos. Lucas Beltrán fue titular en el local y más tarde entró Guido Rodríguez.

Con esta victoria, Real Madrid suma 57 unidades, apenas un punto por debajo de Barcelona que es el líder con 58 unidades. En la próxima fecha, el Meregue recibirá a Real Sociedad.