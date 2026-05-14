El plantel de Unión entrenó con el foco puesto en la Copa Argentina

El plantel de Unión continúa trabajando dado que el jueves 21 estaría jugando ante Independiente por los 16avos de la Copa Argentina

Este jueves el plantel tatengue entrenó en el predio Casa Unión con la mira puesta en Independiente

Este jueves el plantel rojiblanco entrenó en el predio Casa Unión, con la mira puesta en el compromiso frente a Independiente por Copa Argentina.

La dirigencia rojiblanca manejaba fechas alternativas para ese partido, pero no estaba al tanto de que se iba a adelantar para el jueves 21 por pedido de Independiente.

En Unión pensaban que se podía jugar el sábado 23 o el miércoles 27 y por ese motivo, Leonardo Madelón ya había planificado la semana de trabajo.

Así las cosas, el plantel entrenó este jueves y lo hará también este viernes por la mañana. Y el DT ya había definido que los jugadores tengan licencia sábado y domingo.

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En consecuencia, habrá que ver si se mantiene esta decisión de que los jugadores descansen el fin de semana o si la planificación se modifica, teniendo en cuenta que el partido se jugará el jueves 21.

De todos modos, es factible que no se cambie la decisión, ya que la prioridad para el cuerpo técnico es que los jugadores descansen luego de una seguidilla de partidos muy exigentes.

Y para el partido ante el Rojo, de no mediar inconvenientes, Madelón podrá repetir el equipo que jugó los octavos y cuartos de final del Torneo Apertura.