Racing, que le debe a Unión lo de Nardoni, sigue con los reclamos: "Competencia rota"

El vice de Racing, Hernán Lacunza, publicó un mensaje tras el polémico duelo en el que cayó ante Rosario Central por los cuartos de final del Apertura

El vicepresidente de Racing, Hernán Lacunza , publicó un contundente mensaje en sus redes sociales luego del polémico partido en el que cayó ante Rosario Central por los cuartos de final del Torneo Apertura : "Competencia rota".

El posteo de Lacunza va de la mano con las declaraciones del presidente de Racing, Diego Milito, quien aseguró que se sintieron "robados" por la actuación del árbitro Darío Herrera, que echó de manera injusta al delantero Adrián "Maravilla" Martínez y al defensor Marco Di Césare.

Racing, recaliente

En su publicación, Lacunza cuestiona el formato del fútbol argentino por la cantidad de torneos que tiene al asegurar que hay una inflación de títulos: "7 campeones por año. Como la inflación por emisión de pesos, cada vez valen menos".

Además, advierte que no se debe confundir emoción con azar: "Los dos campeones semestrales de 2025 fueron 15 y 22 en la tabla general anual", y subraya que "con menos mérito y más azar, hacer las cosas bien importa menos".

Uno de los puntos fundamentales es el cuarto, donde apunta directamente contra Rosario Central al recordar que se les "otorgó un título ex-post". Esto se debe a la vergonzosa decisión que tomó la AFA de decretarlo como Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual.

Por último, se lamenta porque "se puede descender jugando contra la mitad de los equipos (+un interzonal clásico heterogéneo + otro por sorteo) muy distintos a los del competidos ocasional, arbitrario", y finaliza: "Los últimos siete campeonato de Libertadores son brasileños. Según la tabla general anual 2025, este año por Argentina compiten el 1, 2, 8, 13, 15 y 22. Difícil. La propuesta aparente es que el año que viene entre el 9".

El encuentro ante Rosario Central no solo dejará secuelas deportivas para Racing, sino que todo indica que habrán sanciones para Milito, por los comentarios que efectuó contra la AFA, y sobre su director técnico, Gustavo Costas.