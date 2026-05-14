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Tiroteo en San Cristóbal: liberaron al adolescente acusado de ser cómplice del ataque en la escuela Mariano Moreno

El juez de segunda instancia Matías Drivet ordenó la excarcelación inmediata del adolescente acusado de ser cómplice del ataque en el que murió Ian Cabrera

14 de mayo 2026 · 14:33hs
Tiroteo en San Cristóbal: liberaron al adolescente acusado de ser cómplice del ataque en la escuela Mariano Moreno

El juez de segunda instancia Matías Drivet, con sede en la Cámara de Apelaciones de Rafaela, ordenó la excarcelación inmediata de Nicolás C., el adolescente de 16 años acusado de haber actuado como partícipe secundario en el hecho. La medida se espera que se concrete durante la jornada del día de hoy.

Las condiciones que impuso la Justicia

El juez Drivet estableció que el joven deberá fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe, tendrá prohibido el acceso a las redes sociales y le quedará vedado el ingreso a la ciudad de San Cristóbal mientras dure el proceso judicial.

Nicolás C. se encontraba alojado en el pabellón juvenil de la cárcel de Las Flores, luego de que el juez de primera instancia dispusiera su prisión preventiva por 90 días. Esa resolución fue apelada por el abogado defensor Pedro Busíco, quien logró revertirla ante la instancia superior.

La hipótesis fiscal y los argumentos de la defensa

Los fiscales Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza sostienen que Nicolás C. tenía conocimiento previo del ataque planificado por el tirador, identificado como Gino C., y que incluso lo habría alentado dentro del establecimiento educativo antes de que se produjera el tiroteo. Entre las pruebas incorporadas a la causa figuran conversaciones y chats en los que el autor del ataque compartía imágenes vinculadas a la Masacre de Columbine y mensajes en los que anunciaba que poseía un arma y que concretaría el ataque.

La defensa, en cambio, sostiene que no existen pruebas suficientes para acreditar que el adolescente supiera con anticipación lo que iba a ocurrir. Busíco destacó además que su defendido concurrió a la escuela ese día junto a su hermana de 13 años, lo que —según argumentó— también lo expuso al peligro generado durante el tiroteo.

El autor del tiroteo, con medidas cautelares

En tanto, Gino C., el joven que ingresó al establecimiento y realizó los disparos que le costaron la vida a Ian Cabrera, permanece con medidas cautelares confidenciales y bajo monitoreo por parte del Estado.

San Cristóbal adolescente escuela
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