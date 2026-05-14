Gimnasia festejó ante República del Oeste en la Liga Próximo de damas

Gimnasia consiguió una valiosa victoria como local al superar 58 a 46 a República del Oeste, en la continuidad del Torneo Apertura de la Liga Próximo

Gimnasia consiguió una valiosa victoria como local al superar 58 a 46 a República del Oeste , en la continuidad del Torneo Apertura de la categoría Liga Próximo .

El encuentro se disputó en el estadio Ricardo Húngaro Crespi, donde las Lobas hicieron pesar su localía para sumar su segunda victoria en el certamen y dejar atrás un trámite parejo en varios pasajes del juego.

Dentro del conjunto ganador se destacaron Luz Salvatelli y Paloma Ricardo, ambas con 13 puntos, siendo las principales referencias ofensivas del equipo. También tuvo un aporte importante Ludmila Theiler, quien cerró su planilla con 10 anotaciones.

En tanto, para el elenco de barrio Roma, que todavía no pudo ganar en el campeonato, las mejores producciones individuales fueron las de Victoria Satuf, con 9 puntos, y Joaquina Bonneau, que terminó con 8 unidades.