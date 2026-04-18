Real Sociedad se impuso en los penales y se coronó campeón ante Atlético de Madrid Real Sociedad es el nuevo campeón de la Copa del Rey. En los 120' empató 2-2 ante Atlético de Madrid y se impuso desde los 12 pasos por 4-3 18 de abril 2026 · 19:34hs

Real Sociedad es campeón de la Copa del Rey.

Después de un vibrante 2-2 en el tiempo regular y tras no sacarse diferencias en el alargue, la Real Sociedad se coronó campeona de la Copa del Rey tras vencer al Atlético de Madrid 4-3 en los penales, en una definición que tuvo a Unai Marrero, arquero del equipo vasco, como principal figura. Y a Julián Álvarez fallando un penal para el Colchonero. De esta manera, el campeón obtuvo su cuarta Copa del Rey, la primera desde 2020.

Real Sociedad se quedó con la Copa del Rey El partido siempre fue cuesta arriba para los de Diego Simeone, que desde los 13 segundos se encontraron debajo en el marcador tras una desatención que derivó en el gol de Ander Barrenetxea. Sin embargo, la respuesta llegó 19 minutos después, de la mano de un potente remate de Ademola Lookman en la puerta del área. La igualdad duró poco, dado que a los 45 minutos, un penal de Juan Musso sobre Goncalo Guedes derivó en el 2-1, desde los pies de Mikel Oyarzabal.

Durante prácticamente todo el segundo tiempo, los vascos se encaminaron hacia la victoria. Pero Julián Álvarez tenía otros planes y, a los 38 minutos y tras una gran maniobra individual, clavó un verdadero golazo para llevar las cosas al alargue. En el tiempo extra, sin embargo, los equipos no se sacaron diferencias y llegaron los penales. Allí, Marrero fue figura con dos penales atajados, ante Alexander Sorloth y Álvarez, para así darle el título a su equipo. Embed - Atlético Madrid 2-2 Real Sociedad (Penalty 3-4) | Copa del Rey Final | Full Highlights