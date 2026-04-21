Regatas sumó otra victoria en la Copa Argentina de waterpolo

En el natatorio Pedro Consuegra, Regatas de Santa Fe venció a Fisherton por 21 a 7. El próximo fin de semana jugará con GER y Náutico de Rosario el mismo día y con pocas horas de diferencia

Como preparación para afrontar la Liga de Honor que dará comienzo el 9 de mayo recibiendo a River Plate, Regatas de Santa Fe se encuentra afrontando una dura y exigente Copa Argentina de waterpolo. En un cotejo válido por la cuarta fecha, en calidad de local consiguió imponerse a Club Atlético Fisherton de Rosario por un contundente 21 a 7. El encuentro se disputó en el natatorio Pedro Consuegra, y significó la tercera victoria en igual cantidad de presentaciones.

Es importante destacar que la escuadra lagunera venía de imponerse a Provincial de Rosario por un ajustado 15 a 14 en condición de visitante, mientras que en condición de local, luego doblegó a Universitario de Rosario por 15 a 9. Recordemos que a partir de esta temporada Eduardo Bonomo, el ex jugador del plantel verde y oro, se hizo cargo de la conducción técnica junto a Ovidio López, otro referente de la entidad.

Para los anfitriones fue un partido duro, intenso, pero que supieron controlar y marcó el retorno a su plantilla de Juan Fernández que se desempeñó en Francia, y lo hizo marcando tres goles. Indudablemente la gran figura del partido y del cuadro santafesino fue Lucas Picatto, ya que logró marcar siete conquistas.

Vale señalar que los cotejos de la primera fecha con Náutico Avellaneda de Rosario y de la segunda con Gimnasia y Esgrima de Rosario fueron postergados por inconvenientes en las designaciones arbitrales. Es decir algo totalmente ajeno a la prestigiosa entidad santafesina. Dichos encuentros se recuperarán el próximo fin de semana según comunicó la organización de la fase regional de la Copa Argentina.

Por lo tanto, por una cuestión de organización y particularmente de los árbitros, Regatas de Santa Fe deberá ceder la localía para el partido con Náutico Avellaneda de Rosario y Gimnasia y Esgrima de Rosario. En la entidad rosarina se disputarán dichos cotejos postergados el próximo sábado 25 de abril. A las 14, lo hará con Gimnasia y Esgrima de Rosario, y posteriormente, a las 20, con el conjunto local. Es decir, que jugará dos partidos el mismo día, con muy pocas horas de descanso.

image En el quincho de la entidad lagunera se realizó el primer encuentro de camadas del waterpolo de Regatas.

La programación también señala que a las 15.15, jugarán Náutico con Regatas de Santa Fe en Sub 11; a las 16.15, lo hará en la Sub 13 Tira Federativa; mientras que a las 17.30, será el turno de las Sub 15 y a las 18.45, la Sub 17. Evidentemente la organización ha sido muy deficiente ya que hacer jugar a un equipo dos veces, el mismo día, y con tan pocas horas de diferencia luce como algo por lo menos desatinado.

Importante encuentro de camadas laguneras

Recientemente se realizó en el quincho del club el primer encuentro de camadas del waterpolo del Club Regatas de Santa Fe. Más de 50 jugadores de camadas de la década del 70 hasta la actualidad, junto al equipo de primera división tuvieron una extensa y cordial reunión. 50 años del deporte lagunero revivido en anécdotas, recuerdos y abrazos.

Fue una noche para celebrar la historia que los une, desde los pioneros que tiraron los primeros pases en la laguna, hasta los pibes de hoy que defienden los colores verde y oro. Porque como señalaron los organizadores, el waterpolo de Regatas no es solo un deporte: es familiar, amistad y pertenencia. Y esa noche quedó demostrado que, pase el tiempo que pase, el waterpolo de Regatas los vuelve a juntar. También agradecieron a todos los que fueron y esperan que sea el primero de muchos.

Síntesis

Regatas de Santa Fe 21- Club Atlético Fisherton 7

Regatas de Santa Fe: Martín Del Rosso, Octavio Molinas, Juan Fernández, Alejo Barbosa, Agustín Trossero, Lucas Picatto, Facundo Ramb, Valentino Abelenda, Faundo Doello, Matías Picatto, Mateo López, Alejandro Pieroni, Nicolás Villamayor y Cristobal Bergagna. DT: Eduardo Bonomo y Ovidio López.

Club Atlético Fisherton: Martín Testa, Luigi Feroci, Lautaro Valera, Leonel Valera, Augusto Oliva, Felipe Adler, Franco González, Lorenzo Santucho, Valentín Nievas, Agustín Adler, Fabrizio Ortega, Nicolás Frattin, Isaias Sánchez y Nicolás Lujani. DT: Lucas Pera.

Goles: CRSF:Octavio Molinas (2), Juan Fernández (3), Alejo Barbosa (1), Agustín Trossero (2), Lucas Picatto (7), Facundo Ramb (3), Valentino Abelenda (1), Facundo Doello (1), Mateo López (1). CAF: Lujani (1), Frattin (2) Oliva (2), Feroci (2).

Árbitros: Augusto Rey y Juan Muñoz

Cancha: Regatas SFe