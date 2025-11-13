Uno Santa Fe | Ovación | República del Oeste

República del Oeste abrió la fecha 20 con victoria en Santo Tomé

República del Oeste le ganó como visitante a CUST B por 83-60, en la apertura de la fecha 20 del Torneo Oficial A2.

13 de noviembre 2025 · 11:01hs
República del Oeste fue de menor a mayor y con gran segundo tiempo superó a CUST B en el Pay Zumé por 83 a 60, en el duelo que abrió la Fecha 20 del Torneo Oficial A2.

Este jueves se completará la programación con cuatro cotejos entre los que sobresale el de Almagro B ante Alumni.

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 20

Miércoles 12 de noviembre

CUST B 60 (Nicolás Nessier 18) - República del Oeste 83 (Alejo Bieler 18)

Jueves 13 de noviembre

21.30 Almagro B vs. Alumni (LP)

21.30 Kimberley vs. Regatas Coronda

21.30 Centenario vs. Santa Rosa

22.00 UNL vs. Colón (SF) (en República del Oeste)

Libre: Macabi

TABLA DE POSICIONES

Alumni 32 (14-4); Colón y Regatas Coronda 30 (13-4); República del Oeste 30 (13-5); Almagro B 28 (11-6); Kimberley y Macabi 27 (9-9); CUST B 24 (6-12); Santa Rosa y UNL 21 (4-13); Centenario 16 (0-17)(-1)


