Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Colón visitará desde las 22 a Amancay de La Rioja, con el objetivo de abrochar su primera victoria en la temporada de la Liga Argentina.

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2025 · 10:47hs
Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

El viaje a La Rioja marca un nuevo desafío para Colón, que este jueves enfrentará a Amancay desde las 22 en el estadio del Club Riojano. El equipo dirigido por Leandro Spies buscará su primera victoria en la temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, luego de un arranque adverso con cuatro derrotas consecutivas.

Colón, con importantes movimientos en su plantel

En la previa, el Sabalero realizó movimientos importantes en su plantel. La dirigencia resolvió el corte del colombiano Deimar Reyes, quien no logró adaptarse al ritmo competitivo del torneo ni sumar el protagonismo esperado. Su lugar será ocupado por su compatriota Juan José Lozano, un interno de gran porte físico y buenas condiciones defensivas, que ya se entrena junto a sus nuevos compañeros y podría debutar en esta gira norteña.

Colón llega a esta doble fecha —que se completará el sábado ante Fusión Riojana— con el objetivo de reencontrarse con la confianza. Spies trabajó en los últimos días en aspectos clave del funcionamiento, sobre todo en la transición defensiva y la circulación de balón, buscando darle más fluidez y equilibrio al equipo.

Amancay debuta como local frente a Colón

El rival de turno, Amancay, debutará como local en la temporada con el impulso de su gente. Los riojanos, conducidos por Gabriel Albornoz, vienen de una gira irregular por Córdoba (una victoria y dos caídas) y confían en hacerse fuertes en casa.

Para Colón, el partido representa mucho más que una parada de visitante. Es la oportunidad de cambiar la dinámica y comenzar a mostrar señales de crecimiento en un torneo exigente. Con la llegada de Lozano como aire fresco y la necesidad de sumar, el conjunto rojinegro encara esta nueva etapa con optimismo y el compromiso de revertir la historia.

El Sabalero sabe que cada paso en esta Liga Argentina es parte de un proceso en construcción. Y en La Rioja, quiere dar el primer gran paso: ganar y demostrar que está para más.

Colón Amancay La Rioja
Noticias relacionadas
Adrián Marini desmintió a Carlos Trod, candidato a presidente por la lista Unidad Colonista.

Elecciones en Colón: Adrián Marini salió a desmentir a Carlos Trod

rumbo a las elecciones en colon: la junta electoral comenzara a depurar las cinco listas

Rumbo a las elecciones en Colón: la Junta Electoral comenzará a depurar las cinco listas

temporelli sobre la herencia recibida: hubo desprolijidades que todavia estamos pagando

Temporelli sobre la herencia recibida: "Hubo desprolijidades que todavía estamos pagando"

temporelli: el objetivo es dejar a colon ordenado y previsible para los que vengan

Temporelli: "El objetivo es dejar a Colón ordenado y previsible para los que vengan"

Lo último

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Último Momento
Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Ovación
El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

Marcos Díaz: Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla

Marcos Díaz: "Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla"

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.