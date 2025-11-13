Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Colón visitará desde las 22 a Amancay de La Rioja, con el objetivo de abrochar su primera victoria en la temporada de la Liga Argentina.

El viaje a La Rioja marca un nuevo desafío para Colón, que este jueves enfrentará a Amancay desde las 22 en el estadio del Club Riojano. El equipo dirigido por Leandro Spies buscará su primera victoria en la temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, luego de un arranque adverso con cuatro derrotas consecutivas.

En la previa, el Sabalero realizó movimientos importantes en su plantel. La dirigencia resolvió el corte del colombiano Deimar Reyes , quien no logró adaptarse al ritmo competitivo del torneo ni sumar el protagonismo esperado. Su lugar será ocupado por su compatriota Juan José Lozano , un interno de gran porte físico y buenas condiciones defensivas, que ya se entrena junto a sus nuevos compañeros y podría debutar en esta gira norteña.

Colón llega a esta doble fecha —que se completará el sábado ante Fusión Riojana— con el objetivo de reencontrarse con la confianza. Spies trabajó en los últimos días en aspectos clave del funcionamiento, sobre todo en la transición defensiva y la circulación de balón, buscando darle más fluidez y equilibrio al equipo.

Amancay debuta como local frente a Colón

El rival de turno, Amancay, debutará como local en la temporada con el impulso de su gente. Los riojanos, conducidos por Gabriel Albornoz, vienen de una gira irregular por Córdoba (una victoria y dos caídas) y confían en hacerse fuertes en casa.

Para Colón, el partido representa mucho más que una parada de visitante. Es la oportunidad de cambiar la dinámica y comenzar a mostrar señales de crecimiento en un torneo exigente. Con la llegada de Lozano como aire fresco y la necesidad de sumar, el conjunto rojinegro encara esta nueva etapa con optimismo y el compromiso de revertir la historia.

El Sabalero sabe que cada paso en esta Liga Argentina es parte de un proceso en construcción. Y en La Rioja, quiere dar el primer gran paso: ganar y demostrar que está para más.