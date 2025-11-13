El próximo objetivo que busca concretar el presidente de Unión Luis Spahn

Abrochada la compra del predio Casasol, el presidente de Unión debe definir quien será el director deportivo para el inicio del 2026

El presidente de Unión Luis Spahn comenzó las gestiones para sumar a un director deportivo.

Si bien el objetivo inmediato de Unión son los octavos de final del Torneo Clausura, la dirigencia que encabeza el presidente Luis Spahn piensa a futuro.

Y es por eso que en las últimas horas se llegó a un acuerdo para adquirir el predio Casasol, que a partir de ahora será patrimonio de Unión.

Pero de cara al 2026, la dirigencia tiene que definir la llegada de un director deportivo y en ese aspecto, Spahn ya inició conversaciones con los posibles candidatos.

La idea es ir adelantando el tiempo, ya que el nuevo director deportivo se estaría sumando una vez que arranque el 2026 o a fines de este año. Y en ese aspecto se busca que el candidato llegue con el consenso de Leonardo Madelón.

Incluso se menciona que uno de los candidatos ya habría estado trabajando como director deportivo en un club de Primera División.