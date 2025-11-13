Marcos Díaz: "Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla"

La aclaración de Marcos Díaz

"A todos los que me putean y me amenazan a mí, a mi familia y hasta a mis perras por una noticia que no sé dónde salió, me tienen podrido, cansado me tienen los guapos detrás de una pantalla… el que dio la noticia estaría bueno que se informe bien, por qué atrás de uno, hay una familia que sufre todo eso, no está bueno que no informen bien y ensucien a la gente por una nota, por que ni a mí, ni a mi representante nos llamaron para hablar . y hace más de 2 meses que estoy entrenando solo en el predio y nadie se acercó para hablar . me duele que traten de ensuciarme… yo sé que tuve errores, siempre me hice cargo de eso y siempre traté de manejarme de la mejor manera con todo el mundo, pero la verdad que llega un momento que cansa!!.