Uno Santa Fe | Colón | Marcos Díaz

Marcos Díaz: "Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla"

A través de sus redes sociales, el arquero de Colón Marcos Díaz salió a desmentir la información que daba cuenta de su negativa a rescindir el contrato

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2025 · 11:03hs
Marcos Díaz salió al cruce de las versiones que hablaban de su negativa a rescindir el contrato con Colón.

Prensa Colón

Marcos Díaz salió al cruce de las versiones que hablaban de su negativa a rescindir el contrato con Colón.

En las últimas horas se conoció la información de que Marcos Díaz había desechado la propuesta realizada por la dirigencia de Colón para rescindir de manera anticipada su contrato que vence el 31 de diciembre.

Por ese motivo, el arquero sabalero salió al cruce de esta versión y a través de sus redes sociales se expresó de manera contundente negando rotundamente la noticia vinculada a la negativa de ponerle anticipadamente fin a su vínculo.

La aclaración de Marcos Díaz

"A todos los que me putean y me amenazan a mí, a mi familia y hasta a mis perras por una noticia que no sé dónde salió, me tienen podrido, cansado me tienen los guapos detrás de una pantalla… el que dio la noticia estaría bueno que se informe bien, por qué atrás de uno, hay una familia que sufre todo eso, no está bueno que no informen bien y ensucien a la gente por una nota, por que ni a mí, ni a mi representante nos llamaron para hablar . y hace más de 2 meses que estoy entrenando solo en el predio y nadie se acercó para hablar . me duele que traten de ensuciarme… yo sé que tuve errores, siempre me hice cargo de eso y siempre traté de manejarme de la mejor manera con todo el mundo, pero la verdad que llega un momento que cansa!!.

Marcos Díaz Colón arquero
Noticias relacionadas
José Alonso le pidió disculpas al hincha de Colón por la última gestión en la que el equipo perdió la categoría.

"A nivel personal, le pido disculpas al hincha de Colón por el descenso"

Leandro Villarruel, director deportivo del Deportivo Morón es una opción para sumarse a Colón en caso de que Alonso sea presidente.

El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

Ezequiel Medrán tendría el ok de José Alonso para continuar siendo el DT de Colón.

Si José Alonso es presidente de Colón, Medrán seguiría siendo el DT

Adrián Marini desmintió a Carlos Trod, candidato a presidente por la lista Unidad Colonista.

Elecciones en Colón: Adrián Marini salió a desmentir a Carlos Trod

Lo último

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Último Momento
Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Ovación
El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

Marcos Díaz: Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla

Marcos Díaz: "Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla"

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.