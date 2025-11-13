En las últimas horas se conoció la información de que Marcos Díaz había desechado la propuesta realizada por la dirigencia de Colón para rescindir de manera anticipada su contrato que vence el 31 de diciembre.
Marcos Díaz: "Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla"
A través de sus redes sociales, el arquero de Colón Marcos Díaz salió a desmentir la información que daba cuenta de su negativa a rescindir el contrato
Por Ovación
Por ese motivo, el arquero sabalero salió al cruce de esta versión y a través de sus redes sociales se expresó de manera contundente negando rotundamente la noticia vinculada a la negativa de ponerle anticipadamente fin a su vínculo.
La aclaración de Marcos Díaz
"A todos los que me putean y me amenazan a mí, a mi familia y hasta a mis perras por una noticia que no sé dónde salió, me tienen podrido, cansado me tienen los guapos detrás de una pantalla… el que dio la noticia estaría bueno que se informe bien, por qué atrás de uno, hay una familia que sufre todo eso, no está bueno que no informen bien y ensucien a la gente por una nota, por que ni a mí, ni a mi representante nos llamaron para hablar . y hace más de 2 meses que estoy entrenando solo en el predio y nadie se acercó para hablar . me duele que traten de ensuciarme… yo sé que tuve errores, siempre me hice cargo de eso y siempre traté de manejarme de la mejor manera con todo el mundo, pero la verdad que llega un momento que cansa!!.