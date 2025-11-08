En condición de visitante, República del Oeste le dio vuelta la serie este viernes por la noche a Gimnasia por 59-51 para instalarse en la gran final del Torneo Clausura Femenino de Mayores.
República del Oeste se convirtió en el primer finalista del Clausura
Por Ovación
GIMNASIA 51: Gianella Ramassotto 13, Ludmila Theiler 10, Luz Salvatelli 8, María Spais 3, Cora Minetti 9 (FI) Avril Strada 7, Lola Centeno 0, Juana Marotti 1, Paloma Ricardo 0. DT: Valentina Bonini.
REPÚBLICA 59: Julia García 4, Joaquina Bonneau 10, Camila Folmer 1, Sofía García 3, Maite Orbelli 8 (FI) Cintia Ramos 4, Sol Tosetto 1, Martina Orbelli 4, Emilia Brodsky 0, Irina Aballay 9, Martina Spies 15. DT: Carlos Baldi.
Parciales: 14-16, 26-33 y 33-43.
Árbitros: Agustín Kinsvater, Valentina Rodríguez y Juan Ghirimoldi.
Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.
TORNEO CLAUSURA DE MAYORES - SEMIFINALES - JUEGO 3
Viernes 7 de noviembre
Gimnasia 51 (1) vs. República del Oeste 59 (2)
Lunes 10 de noviembre
21.30 CUST (1) vs. Alma Juniors (1)