República del Oeste se convirtió en el primer finalista del Clausura

En condición de visitante, República del Oeste le dio vuelta la serie a Gimnasia para instalarse en la gran final del Clausura Femenino de Mayores

8 de noviembre 2025 · 09:04hs
República del Oeste se convirtió en el primer finalista del Clausura

En condición de visitante, República del Oeste le dio vuelta la serie este viernes por la noche a Gimnasia por 59-51 para instalarse en la gran final del Torneo Clausura Femenino de Mayores.

GIMNASIA 51: Gianella Ramassotto 13, Ludmila Theiler 10, Luz Salvatelli 8, María Spais 3, Cora Minetti 9 (FI) Avril Strada 7, Lola Centeno 0, Juana Marotti 1, Paloma Ricardo 0. DT: Valentina Bonini.

REPÚBLICA 59: Julia García 4, Joaquina Bonneau 10, Camila Folmer 1, Sofía García 3, Maite Orbelli 8 (FI) Cintia Ramos 4, Sol Tosetto 1, Martina Orbelli 4, Emilia Brodsky 0, Irina Aballay 9, Martina Spies 15. DT: Carlos Baldi.

Parciales: 14-16, 26-33 y 33-43.

Árbitros: Agustín Kinsvater, Valentina Rodríguez y Juan Ghirimoldi.

Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.

TORNEO CLAUSURA DE MAYORES - SEMIFINALES - JUEGO 3

Viernes 7 de noviembre

Gimnasia 51 (1) vs. República del Oeste 59 (2)

Lunes 10 de noviembre

21.30 CUST (1) vs. Alma Juniors (1)

