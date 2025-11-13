El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

La lista Tradición Sabalera que lleva como candidato a presidente a José Alonso, tendría en carpeta al director deportivo de un club de la Primera Nacional

Leandro Villarruel, director deportivo del Deportivo Morón es una opción para sumarse a Colón en caso de que Alonso sea presidente.

José Alonso es el candidato a presidente de Colón por la lista Tradición Sabalera . Y en caso de imponerse en las elecciones, tendría en carpeta sumar a un director deportivo para la conformación del próximo plantel.

En principio, la idea de Alonso es mantener a Ezequiel Medrán como entrenador para el arranque del 2026, dado que luego de la charla que mantuvieron quedó muy conforme y así lo expresó públicamente.

Pero más allá de la cuestión del entrenador, en caso de ser elegido presidente, Alonso tendría en carpeta sumar a un director deportivo y ya habría un nombre que está siendo analizado.

Se trata de Leandro Villarruel, director deportivo del Deportivo Morón, quien viene trabajando en el Gallo desde hace cinco años.

Villarruel trabaja junto con Matías Colángelo y Alejandro Pérez y la búsqueda de los refuerzos se realiza a través de un trabajo de scouting muy grande, con Enzo Sengiali y Yamil Niveiro en el grupo.

La política que llevó adelante Deportivo Morón con Villarruel fue sumar muchos jugadores de Reserva de los equipos de Primera División y también incorporar futbolistas de los clubes del Ascenso.

En ese sentido se incorporaron: Franco Vázquez, Yair González, Facundo Báez, Juanma Cabrera (Argentinos), Joaquín Livera (Boca Unidos), Franco Lorenzón (Deportivo Merlo), Ivo Constantino (Atlanta), entre otros.

Y una de las cuestiones que llamó la atención fue que el último refuerzo que sumó Deportivo Morón fue antes del 31 de diciembre, para ya tener el plantel conformado cuando se arranca la pretemporada.

En tanto que Villarruel no se maneja con ofrecimientos de representantes, dado que los jugadores que se sumaron, fueron por un seguimiento pormenorizado que fueron realizando.

Así las cosas, primero habrá que esperar a las elecciones y si es elegido presidente, allí se sabrá si Alonso acelera para sumar un director deportivo y en ese caso el elegido podría ser Leandro Villarruel.