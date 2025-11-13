Unión emitió un comunicado sobre el procedimiento judicial en la casa de Cristian Tarragona

El club aclaró que el operativo “se desarrolló con total normalidad” y que la situación “no reviste gravedad” para el jugador

El Club Atlético Unión difundió este jueves un comunicado oficial en el que se refirió al procedimiento judicial realizado en el domicilio familiar del delantero Cristian Tarragona, en el barrio Alto Verde de la ciudad de Santa Fe.

Según informó la institución, el operativo tuvo como objetivo “la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router)” y se desarrolló “con total normalidad”. El comunicado destaca que tanto el jugador como su familia “mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes”.

Desde Unión también se subrayó que, de acuerdo con lo manifestado por las autoridades presentes, la situación no reviste gravedad para Tarragona, y que no existe ninguna medida de restricción ni imputación hacia él ni hacia ningún miembro de su familia.

El procedimiento, llevado adelante por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y la División Trata de Personas, formó parte de una investigación internacional denominada “Escudo Infantil”, que tiene como eje el combate al tráfico y difusión de material de abuso sexual infantil.

Fuentes policiales confirmaron que durante el operativo se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. Las actuaciones contaron con la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de una acción coordinada con organismos judiciales y policiales de distintos países.

Las autoridades remarcaron que la investigación continúa bajo estricta reserva por tratarse de un caso de alcance internacional y de alta sensibilidad. Mientras tanto, desde el club tatengue se destacó la actitud “responsable y transparente” del futbolista durante todo el procedimiento.

