Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión emitió un comunicado sobre el procedimiento judicial en la casa de Cristian Tarragona

El club aclaró que el operativo “se desarrolló con total normalidad” y que la situación “no reviste gravedad” para el jugador

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2025 · 12:39hs
Unión emitió un comunicado sobre el procedimiento judicial en la casa de Cristian Tarragona

Prensa Unión

El Club Atlético Unión difundió este jueves un comunicado oficial en el que se refirió al procedimiento judicial realizado en el domicilio familiar del delantero Cristian Tarragona, en el barrio Alto Verde de la ciudad de Santa Fe.

Los principales lineamientos del comunicado de Unión

Según informó la institución, el operativo tuvo como objetivo “la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router)” y se desarrolló “con total normalidad”. El comunicado destaca que tanto el jugador como su familia “mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes”.

LEER MÁS: Material de abuso sexual infantil: revelan los elementos secuestrados en la casa del jugador de Unión Cristian Tarragona

Desde Unión también se subrayó que, de acuerdo con lo manifestado por las autoridades presentes, la situación no reviste gravedad para Tarragona, y que no existe ninguna medida de restricción ni imputación hacia él ni hacia ningún miembro de su familia.

El procedimiento, llevado adelante por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y la División Trata de Personas, formó parte de una investigación internacional denominada “Escudo Infantil”, que tiene como eje el combate al tráfico y difusión de material de abuso sexual infantil.

Fuentes policiales confirmaron que durante el operativo se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. Las actuaciones contaron con la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de una acción coordinada con organismos judiciales y policiales de distintos países.

LEER MÁS:

Allanamiento en la casa de Tarragona: qué es "Escudo Infantil", el programa internacional que combate delitos vinculados al abuso infantil

Las autoridades remarcaron que la investigación continúa bajo estricta reserva por tratarse de un caso de alcance internacional y de alta sensibilidad. Mientras tanto, desde el club tatengue se destacó la actitud “responsable y transparente” del futbolista durante todo el procedimiento.

La publicación de Unión en sus redes sociales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1988992127355809811&partner=&hide_thread=false

Unión Cristian Tarragona Alto Verde
Noticias relacionadas
Mauro Pittón y Matías Tagliamonte son los únicos dos jugadores de Unión que jugaron todos los minutos y nunca fueron reemplazados.

Los dos jugadores de Unión con asistencia perfecta que sumaron todos los minutos

banco provincial supero a union a y peleara por el quinto puesto del prefederal

Banco Provincial superó a Unión "A" y peleará por el quinto puesto del Prefederal

union y las decisiones que se vienen: que contratos vencen en diciembre

Unión y las decisiones que se vienen: qué contratos vencen en diciembre

por que para union seria una ventaja cerrar la fecha y ante belgrano

Por qué para Unión sería una ventaja cerrar la fecha y ante Belgrano

Lo último

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Último Momento
Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Ovación
El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

Marcos Díaz: Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla

Marcos Díaz: "Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla"

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.