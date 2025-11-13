Con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, la intendenta Rosario Romero, el vicepresidente de la UAR Félix Páez Molina, Jaime Barba (UAR), el presidente de la UER Martín Cipriani, y demás autoridades provinciales y municipales, se realizó en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná el lanzamiento del 41° Seven de la República Masculino y el 9° Femenino, que se jugarán el 29 y 30 de noviembre.
Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República
Por Ovación
El tradicional torneo contará con la participación de las 24 uniones del país y seleccionados de Paraguay y Uruguay, consolidando a Paraná como sede emblemática del rugby argentino. Dos jornadas que reunirán deporte, valores y camaradería, en la ciudad Paraná donde se vuelve a vivir la gran fiesta del rugby nacional
La edición 41 del Seven Masculino y la 9 del Femenino de la República volverán a disputarse en Paraná los días 29 y 30 de noviembre. La confirmación se realizó en el Centro de Convenciones, ubicado en el Parque Urquiza de la capital entrerriana, con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, la intendenta Rosario Romero y autoridades de la UAR y la UER.
La competencia, organizada conjuntamente por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión Entrerriana de Rugby (UER), contará con el apoyo del Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná. Se espera la participación de 25 seleccionados masculinos y 27 femeninos de todo el país, además de combinados invitados de Uruguay, Paraguay y Chile. Las sedes volverán a ser los escenarios tradicionales del rugby entrerriano: El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y las canchas de Tortuguita y Yarará, pertenecientes al Paraná Rowing Club.
El gobernador Rogelio Frigerio destacó el valor del evento para la provincia: “Compartimos los valores del deporte y del rugby. Este torneo fomenta el turismo y el trabajo conjunto entre municipio, provincia y sector privado. Nos llena de orgullo que Paraná vuelva a ser capital del rugby argentino”, sostuvo.
Por su parte, la intendenta Rosario Romero subrayó el impacto deportivo y turístico que genera el certamen: “Siempre sentimos que el Seven era nuestro. La ciudad se llena de vida, de visitantes, de movimiento. Es una alegría que Paraná siga siendo sede y que se mantenga esta tradición que tanto nos identifica”, expresó.
El presidente de la UER, Martín Cipriani, celebró la continuidad del torneo en la capital provincial: “Es muy importante haber logrado que la UAR nos confirmara el Seven en Paraná. Trabajamos junto a la Municipalidad, el Gobierno Provincial y el sector privado. Estamos muy ansiosos por recibir a las 24 uniones y a los equipos invitados".
El Seven de la República es considerado uno de los torneos más importantes del país y marca el cierre oficial del calendario rugbístico argentino. Año tras año, reúne a los mejores jugadores, entrenadores y seleccionados provinciales en un ambiente de camaradería y alto nivel deportivo.