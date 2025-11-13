Uno Santa Fe | Ovación | Seven de la República

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

El Seven de la República se realizará el 29 y 30 de noviembre en Paraná. Del mismo, participarán seleccionados masculinos y femeninos

13 de noviembre 2025 · 09:54hs
El gobernador de Entre Ríos

Con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, la intendenta Rosario Romero, el vicepresidente de la UAR Félix Páez Molina, Jaime Barba (UAR), el presidente de la UER Martín Cipriani, y demás autoridades provinciales y municipales, se realizó en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná el lanzamiento del 41° Seven de la República Masculino y el 9° Femenino, que se jugarán el 29 y 30 de noviembre.

El tradicional torneo contará con la participación de las 24 uniones del país y seleccionados de Paraguay y Uruguay, consolidando a Paraná como sede emblemática del rugby argentino. Dos jornadas que reunirán deporte, valores y camaradería, en la ciudad Paraná donde se vuelve a vivir la gran fiesta del rugby nacional

La competencia, organizada conjuntamente por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión Entrerriana de Rugby (UER), contará con el apoyo del Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná. Se espera la participación de 25 seleccionados masculinos y 27 femeninos de todo el país, además de combinados invitados de Uruguay, Paraguay y Chile. Las sedes volverán a ser los escenarios tradicionales del rugby entrerriano: El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y las canchas de Tortuguita y Yarará, pertenecientes al Paraná Rowing Club.

El gobernador Rogelio Frigerio destacó el valor del evento para la provincia: “Compartimos los valores del deporte y del rugby. Este torneo fomenta el turismo y el trabajo conjunto entre municipio, provincia y sector privado. Nos llena de orgullo que Paraná vuelva a ser capital del rugby argentino”, sostuvo.

La presentación del Seven de la República 2025 se concretó en el Centro de Convenciones de la capital entrerriana.

Por su parte, la intendenta Rosario Romero subrayó el impacto deportivo y turístico que genera el certamen: “Siempre sentimos que el Seven era nuestro. La ciudad se llena de vida, de visitantes, de movimiento. Es una alegría que Paraná siga siendo sede y que se mantenga esta tradición que tanto nos identifica”, expresó.

El presidente de la UER, Martín Cipriani, celebró la continuidad del torneo en la capital provincial: “Es muy importante haber logrado que la UAR nos confirmara el Seven en Paraná. Trabajamos junto a la Municipalidad, el Gobierno Provincial y el sector privado. Estamos muy ansiosos por recibir a las 24 uniones y a los equipos invitados".

El Seven de la República es considerado uno de los torneos más importantes del país y marca el cierre oficial del calendario rugbístico argentino. Año tras año, reúne a los mejores jugadores, entrenadores y seleccionados provinciales en un ambiente de camaradería y alto nivel deportivo.

