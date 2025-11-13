En el inicio de la tercera fecha del mini certamen, CUST A doblegó a El Quillá por 60 a 59. Se completa la rueda inicial este jueves en San Justo en el Cuadrangular Repechaje.
CUST A se lo llevó en la última bola ante El Quillá en el Cuadrangular Repechaje
CUST A dio el golpe y le ganó sobre la chicharra a El Quillá por 60-59, como visitante, en el cierre de la fase inicial del Cuadrangular Repechaje.
Por Ovación
13 de noviembre 2025 · 11:06hs
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUADRANGULAR REPECHAJE - FECHA 3
Miércoles 12 de noviembre
El Quillá 59 (Sebastián Molina Cano 14) - CUST A 60 (Alejo Soria 20)
Jueves 13 de noviembre
21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF)
TABLA DE POSICIONES
CUST A 5 (2-1); Colón (SJ) 4 (2-0); Regatas (SF) 3 (1-1) y El Quillá 3 (0-3)
Fuente: ASB