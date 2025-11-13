Uno Santa Fe | Ovación | CUST A

CUST A se lo llevó en la última bola ante El Quillá en el Cuadrangular Repechaje

CUST A dio el golpe y le ganó sobre la chicharra a El Quillá por 60-59, como visitante, en el cierre de la fase inicial del Cuadrangular Repechaje.

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2025 · 11:06hs
CUST A se lo llevó en la última bola ante El Quillá en el Cuadrangular Repechaje

En el inicio de la tercera fecha del mini certamen, CUST A doblegó a El Quillá por 60 a 59. Se completa la rueda inicial este jueves en San Justo en el Cuadrangular Repechaje.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUADRANGULAR REPECHAJE - FECHA 3

Miércoles 12 de noviembre

El Quillá 59 (Sebastián Molina Cano 14) - CUST A 60 (Alejo Soria 20)

Jueves 13 de noviembre

21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF)

TABLA DE POSICIONES

CUST A 5 (2-1); Colón (SJ) 4 (2-0); Regatas (SF) 3 (1-1) y El Quillá 3 (0-3)

Fuente: ASB

CUST A El Quillá cuadrangular
Noticias relacionadas
republica del oeste abrio la fecha 20 con victoria en santo tome

República del Oeste abrió la fecha 20 con victoria en Santo Tomé

rivadavia goleo a union b y jugara por la quinta posicion en el prefederal

Rivadavia goleó a Unión B y jugará por la quinta posición en el Prefederal

colon se renueva en la liga argentina y apunta a su primer triunfo en la rioja

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

La Selección Argentina entrenó con más de 20.000 hinchas en el estadio.

La práctica de la Selección Argentina convocó a más de 20000 hinchas

Lo último

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Último Momento
Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Ovación
El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

Marcos Díaz: Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla

Marcos Díaz: "Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla"

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.