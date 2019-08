Rézola no pudo lograr la clasificación

El santafesino Rubén Rézola no tuvo un buen Mundial de Canotaje en Hungría. La lesión que tuvo seguramente incidió para no haber estado más adelante en Szeged, y también en los Panamericanos.

Pero en la copa del Mundo en Hungría el santafesino finalizó sexto en la final C en los K1 200m con un tiempo de 36.57 a 0.52 del vencedor. El ganador resultó Roberts Akmens de Letonia con un registro de 36.05, completando el podio Sergei Tokarnitskyi de Kazajistán y el sudafricano Chrisjan Coetzee.

Rézola había comenzado en la competencia organizada por la Federación Internacional de Canoas finalizando tercero en la serie, pero luego en una de las semifinales, resultó sexto, con lo que el gran objetivo se había esfumado.

Rubén Rézola, quien ganó la medalla de Bronce en el K1 200 metros de canotaje en los Juegos Panamericanos de Lima hizo una muy buena preparación, y más que exigente, pero llógicamente que la lesión que padeció la sintió, a pesar que como siempre le puso muchas ganas y entrenamiento.

Para llegar a Perú realizó una preparación muy exigente, con mucho tiempo fuera de su casa, y luego, tras el Bronce, partió a Asturias, donde volvió a entrenar para el Mundial.No pudo lograr lo más importante que fue el clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero seguramente tendrá revancha, y volverá a estar en el lugar que se merece.

El calificado deportista del Club Náutico El Quillá manifestó en sus redes sociales que "finalizó mi temporada de competencias, en un campeonato del mundo clasificatorio olímpico, y con muchísimo nivel, donde no pude estar a la altura de las circunstancias quedando sexto en la final C".

"Quiero agradecer a quienes me apoyaron y alentaron durante todo este período. Principalmente a mis seres queridos que me esperan en casa hace muchos días. Lamento no haber podido irme con el pasaje que me lleve a Tokio 2020, con el que quizá podría haber hecho valer la pena toda la temporada fuera de casa" destacó el santafesino.

Finalmente, resaltó que "lo mejor de todo es que el deporte tiene revanchas y vamos en busca de ellas. Ahora queda descansar, replantearse y volver a levantarme para seguir progresando".