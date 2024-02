Riestra venció con polémica sobre la hora a Comunicaciones y avanzó en la Copa Argentina

La etapa inicial fue pareja, con control de la pelota de Deportivo Riestra, que afrontó el compromiso con jugadores que habitualmente son suplentes y fue el más peligroso de los de los dos equipos.

Sobre la hora del primer tiempo, Riestra estuvo a punto de abrir el marcador luego de una buena jugada, que se inició con un pase en profundidad de Jonathan Herrera para Gonzalo Bravo, quien definió por encima del arquero Juan Pablo Lungarzo y cuando el balón ingresaba, fue despejado sobre la línea por Diego Joaquín Zalazar, con una acrobática chilena.

La segunda etapa no varió demasiado y Riestra siguió con el control del juego, pero sin peligro para el arco defendido por Juan Pablo Lugarzo; Comu esperó atrás y replegado, tratando de salir de "contra", sobre todo después de la expulsión de Lucas Javier Vallejo, a los 27 minutos, por doble amonestación.

De todos modos, a los 33 minutos, el Cartero estuvo a punto de anotar luego de un contraataque que encabezó Sergio Sosa, quien a la entrada del área definió con todo el arco a disposición sin demasiada convicción y su flojo remate quedó en poder del arquero Juan Ignacio Dobboletta.

Se terminaba el cotejo, con la impotencia de Riestra y el conformismo de Comunicaciones que apostaba a definir la serie desde el punto penal, y en el noveno minuto de descuento, luego de un centro, Cipriano Treppo y Gonzalo Bravo se rozaron en el área grande, el atacante del Malevo" se "desplomó" en el piso, el árbitro Joaquín Gil "compró" y marco increíblemente la pena máxima.

Tras varios minutos de tumultos y reclamos de los jugadores de Comu, Nicolás Benegas se hizo cargo del disparo y con un remate potente al palo izquierdo de Juan Pablo Lugarzo, engañó al arquero que eligió el otro sector y, in extremis, marcó el tanto de la victoria.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1755353941649371604&partner=&hide_thread=false ¡RIESTRA GANÓ CON UN PENAL EN EL MINUTO 104!

Derrotó 1-0 a Comunicaciones con gol de Benegas desde los doce pasos y avanzó a la siguiente ronda de la Copa Argentina. pic.twitter.com/xMOFgxedLF — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2024

El la próxima fase, 16avos de final, Riestra se medirá con el triunfador del duelo entre Newell's y Midland, que no tiene aún fecha de realización.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1755355986129260965&partner=&hide_thread=false APLAUSOS IRÓNICOS Y RECLAMOS DE COMUNICACIONES AL ÁRBITRO



Los futbolistas de Comunicaciones se le fueron encima al árbitro luego del polémico final ante Riestra, en el que sancionó un penal en tiempo de descuento para la victoria del Malevo. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Ea1LQikFkS — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2024

- Síntesis -

Riestra: Juan Ignacio Dobboletta; Delfor Minervino, Héctor Joaquín Varela, Alan Barrionuevo y Tomás Villoldo; José Méndez, Guillermo Pereira, Gabriel Cañete y Gonzalo Bravo; Ramón González Herrero y

Jonathan Herrera. DT: Matías Mólodo.

Comunicaciones: Juan Pablo Lungarzo; Diego Joaquín Zalazar, Ariel Coronel, Martín López y Leonel Müller; Lucas Javier Vallejo, Claudio Cevasco, Alexis Vázquez y Gonzalo Jaque; Sergio Sosa y

Maximiliano Tunessi Millán. DT: Arnaldo Sialle.

Gol en el segundo tiempo: 60m. Nicolás Benegas (R), de tiro penal.

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Enzo Avaro por Guillermo Pereira (R) y Leonardo Landriel por Ramón González Herrero (R); 15m. Maximiliano Rodríguez por Tomás Villoldo (R); 20m. Nicolás Benegas por José Méndez (R); 25m. Conrado Puigdellivol por Alexis Vázquez (C) y Juan Manuel García Pereyra por Gonzalo Jaque (C); 34m. Cipriano Treppo por Maximiliano Tunessi Millán (C); 40m. Maximiliano Brito por Jonathan Herrera (R); y 47m. Juan Cruz Severini por Claudio Cevasco (C) .

Amonestados: Sergio Sosa (C); Claudio Cevasco (C); Lucas Javier Vallejo (C);

Incidencia: en el segundo tiempo, expulsados a los 27m. Lucas Javier Vallejo (C) y a los 55m. Edilson Giménez (C), quien estaba en el banco de suplentes.

Árbitro: Joaquín Gil.

Estadio: Eduardo Beranger (Temperley).