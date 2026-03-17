Por estas horas, son muchas las chances de que el partido entre Unión y Agropecuario por Copa Argentina, se dispute en el estadio de Newell's

El partido entre Unión y Agropecuario se jugaría en el Coloso Marcelo Bielsa.

La organización de la Copa Argentina programó hace tiempo el partido entre Unión y Agropecuario por los 32avos de la competencia. Y se confirmó la fecha del martes 31 de marzo, restando definir horario y sede.

En los últimos días se especuló con que el partido podía disputarse en Junín, Rosario o San Nicolás . Y este martes, la información indica que crecen las chances para que el partido se juegue en el estadio de Newell's.

Se comenta que desde la organización tienen la intención de que el partido se juegue en el Coloso Marcelo Bielsa. Y es por ello, que se aguarda la confirmación oficial.

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Desde Unión, están conformes con la sede de Rosario, ya que por logística es mucho más cómodo, no solo para el traslado y alojamiento del plantel, sino para los hinchas que viajen a ver el partido.

No obstante, la confirmación final depende del visto bueno de la Seguridad Provincial, que debe coordinar el operativo para dicha sede.