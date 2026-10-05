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Riestra y Central Córdoba se enfrentan en un duelo de necesitados

Riestra y Central Córdoba llegan con urgencias a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Ambos atraviesan rachas negativas y necesitan una victoria para acercarse a los puestos de clasificación de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2026 · 07:32hs
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Riestra y Central Córdoba se enfrentan en un duelo de necesitados

Deportivo Riestra recibirá este lunes a Central Córdoba por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, en un partido que tendrá como principal atractivo la necesidad de ambos equipos de sumar de a tres. El encuentro se jugará desde las 16.45 en el estadio Guillermo Laza, con Andrés Merlos como árbitro y Adrián Franklin en el VAR.

El Malevo atraviesa una racha de cuatro partidos sin ganar. Luego de tres empates consecutivos ante Vélez, Platense y Banfield, sufrió una dura derrota por 3-0 frente a Lanús. En su última presentación igualó sin goles ante Gimnasia de Mendoza y quedó con 10 puntos, en el duodécimo lugar de la Zona A.

Central Córdoba llega todavía más comprometido. El conjunto santiagueño suma apenas 8 unidades y ocupa el último puesto de la Zona A, mientras que acumula seis encuentros sin conseguir una victoria.

Central Córdoba busca salir del fondo

El equipo dirigido por Sebastián Domínguez viene de rescatar un empate 2-2 frente a Defensa y Justicia. Marco Iacobellis y Leonardo Sequeira marcaron los goles del Ferroviario, que intentará aprovechar este compromiso para cortar su mala racha y comenzar a escalar posiciones.

Para ambos, los tres puntos representan mucho más que una victoria: Riestra busca volver a acercarse a la pelea por la clasificación, mientras que Central Córdoba necesita reaccionar para abandonar el fondo de la tabla.

Probables formaciones de Riestra vs Central Córdoba

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Mariano Bracamonte; Ángel Stringa, Milton Celiz, Pablo Monje, Yonatan Goitía; Agustín Graneros, Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Fernando Martínez; Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich, Matías Vera, Lucas González; Diego Barrera, Martín Cuitiño. DT: Sebastián Domínguez.

Hora: 16.45.

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Adrián Franklin.

TV: TNT Sports Premium.

Riestra Central Córdoba Clausura
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