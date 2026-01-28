Uno Santa Fe | Ovación | River

River abrió gestiones para repatriar al colombiano Rafael Santos Borré

River inició conversaciones formales para intentar repatriar a Rafael Santos Borré, que tiene contrato con Inter de Brasil hasta diciembre de 2028

28 de enero 2026 · 19:46hs
River abrió gestiones para repatriar al colombiano Rafael Santos Borré

River inició conversaciones formales para intentar repatriar a Rafael Santos Borré. El atacante colombiano, de 30 años, tiene contrato vigente con Inter hasta diciembre de 2028, un factor que condiciona cualquier avance inmediato en la operación.

River busca a un viejo conocido

El interés del Millonario responde a la búsqueda de jerarquía ofensiva y experiencia internacional, dos cualidades que Borré supo aportar durante su anterior etapa en el club. Desde el entorno riverplatense reconocen que hubo contactos preliminares para conocer la situación contractual y la predisposición del jugador, aunque por el momento el principal obstáculo está dado por los números salariales, considerados elevados en relación con el esquema que River pretende sostener en este mercado.

Más allá de las dificultades, el nombre de Borré vuelve a generar expectativa entre los hinchas por el peso específico de su historia con la camiseta blanca atravesada por la banda roja. El colombiano disputó 149 partidos oficiales, convirtió 55 goles y brindó 18 asistencias, siendo protagonista en algunos de los momentos más importantes de los últimos años. Su capacidad para presionar, asociarse y aparecer en instancias decisivas lo transformó en una pieza clave dentro de un equipo que marcó una época.

En River entienden que el contexto es distinto al de su salida y que cualquier intento de regreso debe ajustarse a una estructura financiera cuidada. La dirigencia analiza alternativas creativas, que podrían incluir una negociación prolongada o un eventual acercamiento a futuro, siempre y cuando las condiciones contractuales se vuelvan más accesibles. Por ahora, el club mantiene una postura prudente y evita avanzar más allá de los sondeos iniciales.

Del lado del jugador, el vínculo contractual con Inter le brinda estabilidad, aunque no se descarta que evalúe un regreso a un entorno que conoce y donde supo alcanzar su mejor versión futbolística. La decisión final dependerá no solo de lo económico, sino también del proyecto deportivo que River pueda ofrecerle en esta etapa de su carrera.

Mientras tanto, el interés por Borré se suma a la agenda de un mercado que promete movimientos y negociaciones extensas. Su posible vuelta aparece como una ilusión latente, aunque condicionada por números y tiempos que hoy parecen lejanos. En Núñez lo saben: el deseo existe, la historia respalda, pero el desenlace todavía está abierto y lejos de resolverse.

River Rafael Santos Borré Inter
Noticias relacionadas
el river de gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

river sorprende con la incorporacion del ecuatoriano kendry paez

River sorprende con la incorporación del ecuatoriano Kendry Páez

river vs gimnasia: duelo en el monumental para seguir en racha

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

marcos acuna, descartado para el debut de river ante barracas central

Marcos Acuña, descartado para el debut de River ante Barracas Central

Lo último

Una baja en los citados de Unión para visitar a Lanús

Una baja en los citados de Unión para visitar a Lanús

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

River abrió gestiones para repatriar al colombiano Rafael Santos Borré

River abrió gestiones para repatriar al colombiano Rafael Santos Borré

Último Momento
Una baja en los citados de Unión para visitar a Lanús

Una baja en los citados de Unión para visitar a Lanús

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

River abrió gestiones para repatriar al colombiano Rafael Santos Borré

River abrió gestiones para repatriar al colombiano Rafael Santos Borré

Estatales de Santa Fe se suman al paro contra la reforma laboral y analizan una fuerte movilización a la Legislatura o Casa de Gobierno

Estatales de Santa Fe se suman al paro contra la reforma laboral y analizan una fuerte movilización a la Legislatura o Casa de Gobierno

Aldosivi y Barracas Central aburrieron en Mar del Plata y siguen sin ganar en el Apertura

Aldosivi y Barracas Central aburrieron en Mar del Plata y siguen sin ganar en el Apertura

Ovación
Bruno Pittón vuelve a ser titular en Unión tras 267 días

Bruno Pittón vuelve a ser titular en Unión tras 267 días

Cuántos socios tiene Unión según el informe oficial de la AFA

Cuántos socios tiene Unión según el informe oficial de la AFA

Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

Mansilla: Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo

Mansilla: "Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo"

El césped del Brigadier López, a pleno para el debut de Colón en la Primera Nacional

El césped del Brigadier López, a pleno para el debut de Colón en la Primera Nacional

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"