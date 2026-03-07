River fue más y Villa Dora volvió a perder en la Liga Argentina Femenina

Una noche inolvidable tuvo Villa Dora en su segunda presentación en la octava fecha de la Liga Argentina Femenina al caer ante River Plate en sets corridos

Continúa la disputa del octavo weekend de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA. En su segunda presentación del fin de semana, Villa Dora volvió a caer derrotado en condición de visitante, en esta oportunidad frente a River . Las Millonarias sorprendieron a las santafesinas, que no tuvieron reacción, y las vencieron en sets corridos. Por su parte, Bell mostró su jerarquía y se impuso por 3 a 0 a Instituto de Córdoba en condición de visitante.

Un fin de semana para el olvido fue esta presentación de Villa Dora en Buenos Aires, ya que no pudo ganar ninguno de los dos compromisos que le tocó afrontar. Primero fue Boca Juniors en el tie break el jueves por la noche, y ahora la caída fue en sets corridos ante River Plate en el barrio porteño de Núñez.

En el microestadio, River Plate derrotó a Villa Dora por 3 a 0 bajo los arbitrajes de Joaquín Iglesias y Santiago Palermo. Los parciales, todos favorables a las chicas anfitrionas fueron 25-18, 25-18 y 25-14. Las Doras volvieron a jugar mal, fueron un equipo desorientado, desconocido, y que pagó caros sus equivocaciones.

Las santafesinas tuvieron un flojo desempeño, con errores no forzados a más no poder, en un partido en el que no hubo equivalencias. En el primer set, las dueñas de casa demostraron una importante superioridad, tuvieron controlado el marcador y se impusieron con claridad. En el segundo chico, fue más de lo mismo, un equipo santafesino desorientado, que nunca le encontró la vuelta al rival y que fue vencido sin ningún tipo de atenuantes.

voley liga argentina femenina villa dora river plate 2 Las santafesinas cosecharon así la segunda derrota consecutiva en la octava fecha de la Liga Argentina Femenina.

Fue una mera ilusión los primeros puntos que Villa Dora ganó en el tercer parcial, pero River Plate lo empató 3 a 3 y de allí no paró más y comenzó a sacar diferencias hasta quedarse la victoria. Las conducidas por Eduardo Rodríguez se parecieron mucho al equipo que cayó con Sonder por 3 a 0, es decir, claramente desconocido y con poca reacción.

De las últimas cuatro presentaciones, la escuadra de barrio Sargento Cabral ganó un sólo encuentro, que fue contra Náutico Avellaneda de Rosario en el Andrés Meynet, pero cayó derrotado en su reducto por Sonder, el jueves por Boca Juniors y el viernes por la noche por River Plate, estos dos en Buenos Aires. La última fecha de la fase regular para Villa Dora tendrá dos compromisos de alto riesgo. Se deberá medir con Instituto de Córdoba y con Bell de la localidad de Bell Ville.

Justamente, en la noche del viernes, se midieron los próximos rivales de Villa Dora en el Ángel Sandrin de la ciudad de Córdoba. Allí, Bell de Bell Ville se impuso a Instituto de Córdoba por 3 a 0 con parciales de 25-17, 25-23 y 25-20.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sonder de Rosario 29, Bell 27, Boca Juniors y Villa Dora 26; San Lorenzo 24, San Isidro de San Francisco y Gimnasia y Esgrima de La Plata 23; Ferro Carril Oeste 13, Instituto de Córdoba 12, River Plate y Bahiense del Norte 10; Banco Provincia de La Plata 8; Náutico Avellaneda, Estudiantes y Vélez Sarsfield 7.

Villa Dora alistó a: Julieta Ruelli, Karina Suligoy, Valentina Ruhl, Carla Foco, Eugenia Martínez, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Pilar Cina, Julia Paulini, Paloma Lopes, Catalina Turina y Abril Araya. DT: Eduardo Rodríguez.