El minuto a minuto de Unión ante Boca en el 15 de Abril

Unión no pudo aguantar la reacción de Boca, que lo empató con un gol de Miguel Merentiel. Julián Palacios había puesto arriba al Tatengue.

Unión empató frente a Boca por 1-1, en el estadio 15 de Abril, en el marco de la undécima fecha del Torneo Apertura. El encuentro fue dirigido por Yael Falcón Pérez y contó con la transmisión de Dial Deportivo por UNO 106.3, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli. A los 42' del primer tiempo Julián Palacios abrió la cuenta con un tanto de gran calidad, mientras que a los 11' del complemento lo empardó el Xeneize.

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Con realidades diferentes pero objetivos similares, Unión y Boca protagonizarán un duelo que promete intensidad. El Tatengue buscará seguir firme en los puestos de arriba y alimentar su ilusión de pelear el primer lugar de la zona, mientras que el Xeneize intentará recuperar terreno en medio de un clima de creciente presión.

Live Blog Post Comenzó el partido en el estadio 15 de Abril entre Unión y Boca Unión ya busca confirmar su buen momento ante Boca, a quien recibe en el 15 de Abril, en busca de dar otro paso firme rumbo a los playoffs del Apertura. Boca Unión Julián Palacios Getty

Live Blog Post PT 3' La tuvo Unión con un remate de Tarragona Cristian Tarragona sacó un remate desde afuera del área que derivó en una gran estirada de Marchesín para evitar la caída de su arco. Unión y Boca empatan 0-0. Unión Platense Cristian Tarragona 1 UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post PT 20' Se salvó Unión tras un mano a mano de Merentiel Ascacíbar habilitó a Merentiel, quien quedó mano a mano con Mansilla, definió y antes que la pelota pase la línea de gol apareció Mateo Del Blanco para despejar el peligro. Unión Boca.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post PT 36' Gran jugada de Unión y Cuello estuvo cerca de marcar Tras una gran combinación ofensiva, Estigarribia asistió a Brahian Cuello, quien llegó mal pisado al área y definió por arriba del arco de Maerchesín. Unión y Boca siguen 0-0 en el 15 de Abril. Unión Boca.jpg Prensa Unión

Live Blog Post PT 38' Otra vez la tuvo Unión con un remate de Profini Unión avanzó por izquierda, la pelota le quedó a Rafael Profini, quien sacó un remate que se fue desviado. Siguen 0-0 en el 15 de Abril. Unión Boca Pittón.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post PT 42' Golazo de Unión: Julián Palacios pone el 1-0 ante Boca Gran jugada colectiva de Unión, la pelota le llegó a Julián Palacios, quien con un gran remate pone el 1-0 ante Boca en el 15 de Abril. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2033358929606910030&partner=&hide_thread=false ¡Gol de Unión! Palacios la colocó junto al palo de Marchesín para el 1 a 0.pic.twitter.com/3GCzwqqtXE — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 16, 2026 Julián Palacios Prensa Unión

Live Blog Post Final del primer tiempo en el estadio 15 de Abril Con un golazo de Julián Palacios, tras un gran pase de Lautaro Vargas, Unión le está ganando a Boca por 1-0, en el 15 de Abril, por la fecha 11 del Apertura. Cuello Unión Boca.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo en el 15 de Abril Unión le está ganando a Boca por 1-0, en el estadio 15 de Abril, con un golazo de Julián Palacios, por la fecha 11 de la Zona A del Apertura. Palacios.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post ST 4' Gran reacción de Mansilla ante Bareiro Gran centro de Delgado para Bareiro, quien ensayó una tijera desde una posición inmenorable, y Mansilla respondió con una gran reacción para mandarla al córner. Palacios.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post ST 10' Otra gran respuesta de mansilla ante un tiro libre de Paredes Paredes ejecutó un gran tiro libre desde el vértice izquierdo, al primer palo, donde apareció Mansilla para mandarla al córner. Matías Mansilla Prensa Unión

Live Blog Post ST 11' Gol de Boca, que se lo empata a Unión Unión, que la pasaba mal, no lo pudo sostener y Boca se lo empató con un gol de Merentiel, tras un rebote en el palo que dejó el tiro de Bareiro. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2033367846533697756&partner=&hide_thread=false ¡Lo empata el Xeneize! De un posible golazo de Bareiro a la volea de Merentiel que superó a Mansilla.pic.twitter.com/G9JWUT4Lpe — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 16, 2026 Boca.jpg

Live Blog Post ST 21' Mansilla otra vez salvó a Unión ante un recuperado Boca Mansilla salvó a Unión, tras un contragolpe donde Merentiel asistió a Bareiro, quien definió y el arquero respondió de manera magistral. Matías Mansilla Lautaro Vargas Prensa Unión

Live Blog Post ST 30' Tres veces la tuvo Unión y respondió en ambas Marchesín Primero el arquero Marchesín le sacó un violento tiro libre a Mauro Pittón, y luego un centro envenenado de Palacios. En tanto que luego le sacó un cabezazo a Maizon Rodríguez. Unión y Boca siguen 1-1. Marchesin.jpg Agustín Marchesín deja Gremio para sumarse a Boca en la temporada 2025.

Live Blog Post Final del partido en el 15 de Abril Unión, que lo ganaba con un gol de Julián Palacios, no pudo aguantar a un tremendo Boca en el segundo tiempo, que alcanzó el empate con un gol de Miguel Merentiel. El Tate quedó segundo en la Zona A. Unión Boca.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Formaciones de Unión y Boca

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña y 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 24-Rafael Profini y 22-Brahian Cuello; 19-Marcelo Estigarribia y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca: 1-Agustín Marchesín; 23-Marcelo Weigandt, 2-Lautaro Di Lollo, 32-Ayrton Costa y 3-Lautaro Blanco; 5-Leandro Paredes, 18-Milton Delgado, 24-Santiago Ascacíbar y 36-Tomás Aranda; 16-Miguel Merentiel y 28-Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Goles: PT 42' Julián Palacios (U); ST 11' Miguel Merentiel (B).

Cambios: ST 6' Ander Herrera x Ascacíbar (B); 23' Misael Aguirre x Cuello (U); 26' Diego Armando Díaz x Estigarribia (U); 39' Santiago Grella x Palacios (U); 34' Alan Velasco x Aranda (B); 42' Braida x Merentiel (B);

Amonestados: Cuello y Palacios (U); Aranda, Ascacíbar y Costa (B).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Lucas Novelli.