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El minuto a minuto de Unión ante Boca en el 15 de Abril

Unión no pudo aguantar la reacción de Boca, que lo empató con un gol de Miguel Merentiel. Julián Palacios había puesto arriba al Tatengue.

Ovación

Por Ovación

15 de marzo 2026 · 22:00hs
El minuto a minuto de Unión ante Boca en el 15 de Abril

@BocaJrsOficial

El minuto a minuto de Unión ante Boca en el 15 de Abril

Prensa Unión
El minuto a minuto de Unión ante Boca en el 15 de Abril

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UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Unión ante Boca en el 15 de Abril

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Unión empató frente a Boca por 1-1, en el estadio 15 de Abril, en el marco de la undécima fecha del Torneo Apertura. El encuentro fue dirigido por Yael Falcón Pérez y contó con la transmisión de Dial Deportivo por UNO 106.3, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli. A los 42' del primer tiempo Julián Palacios abrió la cuenta con un tanto de gran calidad, mientras que a los 11' del complemento lo empardó el Xeneize.

LEER MÁS: El jugador fundamental de Unión que tendrá otro partido a parte contra Boca

Con realidades diferentes pero objetivos similares, Unión y Boca protagonizarán un duelo que promete intensidad. El Tatengue buscará seguir firme en los puestos de arriba y alimentar su ilusión de pelear el primer lugar de la zona, mientras que el Xeneize intentará recuperar terreno en medio de un clima de creciente presión.

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Comenzó el partido en el estadio 15 de Abril entre Unión y Boca

Unión ya busca confirmar su buen momento ante Boca, a quien recibe en el 15 de Abril, en busca de dar otro paso firme rumbo a los playoffs del Apertura.

Boca Unión Julián Palacios

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PT 3' La tuvo Unión con un remate de Tarragona

Cristian Tarragona sacó un remate desde afuera del área que derivó en una gran estirada de Marchesín para evitar la caída de su arco. Unión y Boca empatan 0-0.

Unión Platense Cristian Tarragona 1

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PT 20' Se salvó Unión tras un mano a mano de Merentiel

Ascacíbar habilitó a Merentiel, quien quedó mano a mano con Mansilla, definió y antes que la pelota pase la línea de gol apareció Mateo Del Blanco para despejar el peligro.

Unión Boca.jpg
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PT 36' Gran jugada de Unión y Cuello estuvo cerca de marcar

Tras una gran combinación ofensiva, Estigarribia asistió a Brahian Cuello, quien llegó mal pisado al área y definió por arriba del arco de Maerchesín. Unión y Boca siguen 0-0 en el 15 de Abril.

Unión Boca.jpg

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PT 38' Otra vez la tuvo Unión con un remate de Profini

Unión avanzó por izquierda, la pelota le quedó a Rafael Profini, quien sacó un remate que se fue desviado. Siguen 0-0 en el 15 de Abril.

Unión Boca Pittón.jpg

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PT 42' Golazo de Unión: Julián Palacios pone el 1-0 ante Boca

Gran jugada colectiva de Unión, la pelota le llegó a Julián Palacios, quien con un gran remate pone el 1-0 ante Boca en el 15 de Abril.

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Julián Palacios

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Final del primer tiempo en el estadio 15 de Abril

Con un golazo de Julián Palacios, tras un gran pase de Lautaro Vargas, Unión le está ganando a Boca por 1-0, en el 15 de Abril, por la fecha 11 del Apertura.

Cuello Unión Boca.jpg

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Comenzó el segundo tiempo en el 15 de Abril

Unión le está ganando a Boca por 1-0, en el estadio 15 de Abril, con un golazo de Julián Palacios, por la fecha 11 de la Zona A del Apertura.

Palacios.jpg

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ST 4' Gran reacción de Mansilla ante Bareiro

Gran centro de Delgado para Bareiro, quien ensayó una tijera desde una posición inmenorable, y Mansilla respondió con una gran reacción para mandarla al córner.

Palacios.jpg
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ST 10' Otra gran respuesta de mansilla ante un tiro libre de Paredes

Paredes ejecutó un gran tiro libre desde el vértice izquierdo, al primer palo, donde apareció Mansilla para mandarla al córner.

Matías Mansilla
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ST 11' Gol de Boca, que se lo empata a Unión

Unión, que la pasaba mal, no lo pudo sostener y Boca se lo empató con un gol de Merentiel, tras un rebote en el palo que dejó el tiro de Bareiro.

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Boca.jpg

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ST 21' Mansilla otra vez salvó a Unión ante un recuperado Boca

Mansilla salvó a Unión, tras un contragolpe donde Merentiel asistió a Bareiro, quien definió y el arquero respondió de manera magistral.

Matías Mansilla Lautaro Vargas

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ST 30' Tres veces la tuvo Unión y respondió en ambas Marchesín

Primero el arquero Marchesín le sacó un violento tiro libre a Mauro Pittón, y luego un centro envenenado de Palacios. En tanto que luego le sacó un cabezazo a Maizon Rodríguez. Unión y Boca siguen 1-1.

Marchesin.jpg
Agustín Marchesín deja Gremio para sumarse a Boca en la temporada 2025.

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Final del partido en el 15 de Abril

Unión, que lo ganaba con un gol de Julián Palacios, no pudo aguantar a un tremendo Boca en el segundo tiempo, que alcanzó el empate con un gol de Miguel Merentiel. El Tate quedó segundo en la Zona A.

Unión Boca.jpg

Formaciones de Unión y Boca

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña y 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 24-Rafael Profini y 22-Brahian Cuello; 19-Marcelo Estigarribia y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca: 1-Agustín Marchesín; 23-Marcelo Weigandt, 2-Lautaro Di Lollo, 32-Ayrton Costa y 3-Lautaro Blanco; 5-Leandro Paredes, 18-Milton Delgado, 24-Santiago Ascacíbar y 36-Tomás Aranda; 16-Miguel Merentiel y 28-Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Goles: PT 42' Julián Palacios (U); ST 11' Miguel Merentiel (B).

Cambios: ST 6' Ander Herrera x Ascacíbar (B); 23' Misael Aguirre x Cuello (U); 26' Diego Armando Díaz x Estigarribia (U); 39' Santiago Grella x Palacios (U); 34' Alan Velasco x Aranda (B); 42' Braida x Merentiel (B);

Amonestados: Cuello y Palacios (U); Aranda, Ascacíbar y Costa (B).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Lucas Novelli.

Unión Boca 15 de Abril Independiente
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