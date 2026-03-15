El minuto a minuto de Unión ante Boca en el 15 de Abril

Unión empató frente a Boca por 1-1, en el estadio 15 de Abril, en el marco de la undécima fecha del Torneo Apertura. El encuentro fue dirigido por Yael Falcón Pérez y contó con la transmisión de Dial Deportivo por UNO 106.3, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli. A los 42' del primer tiempo Julián Palacios abrió la cuenta con un tanto de gran calidad, mientras que a los 11' del complemento lo empardó el Xeneize.
Con realidades diferentes pero objetivos similares, Unión y Boca protagonizarán un duelo que promete intensidad. El Tatengue buscará seguir firme en los puestos de arriba y alimentar su ilusión de pelear el primer lugar de la zona, mientras que el Xeneize intentará recuperar terreno en medio de un clima de creciente presión.
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15-03-2026 21:39
Comenzó el partido en el estadio 15 de Abril entre Unión y Boca
Unión ya busca confirmar su buen momento ante Boca, a quien recibe en el 15 de Abril, en busca de dar otro paso firme rumbo a los playoffs del Apertura.
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15-03-2026 22:02
PT 3' La tuvo Unión con un remate de Tarragona
Cristian Tarragona sacó un remate desde afuera del área que derivó en una gran estirada de Marchesín para evitar la caída de su arco. Unión y Boca empatan 0-0.
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15-03-2026 22:20
PT 20' Se salvó Unión tras un mano a mano de Merentiel
Ascacíbar habilitó a Merentiel, quien quedó mano a mano con Mansilla, definió y antes que la pelota pase la línea de gol apareció Mateo Del Blanco para despejar el peligro.
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15-03-2026 22:38
PT 36' Gran jugada de Unión y Cuello estuvo cerca de marcar
Tras una gran combinación ofensiva, Estigarribia asistió a Brahian Cuello, quien llegó mal pisado al área y definió por arriba del arco de Maerchesín. Unión y Boca siguen 0-0 en el 15 de Abril.
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15-03-2026 22:39
PT 38' Otra vez la tuvo Unión con un remate de Profini
Unión avanzó por izquierda, la pelota le quedó a Rafael Profini, quien sacó un remate que se fue desviado. Siguen 0-0 en el 15 de Abril.
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15-03-2026 22:44
PT 42' Golazo de Unión: Julián Palacios pone el 1-0 ante Boca
Gran jugada colectiva de Unión, la pelota le llegó a Julián Palacios, quien con un gran remate pone el 1-0 ante Boca en el 15 de Abril.
ST 21' Mansilla otra vez salvó a Unión ante un recuperado Boca
Mansilla salvó a Unión, tras un contragolpe donde Merentiel asistió a Bareiro, quien definió y el arquero respondió de manera magistral.
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15-03-2026 23:36
ST 30' Tres veces la tuvo Unión y respondió en ambas Marchesín
Primero el arquero Marchesín le sacó un violento tiro libre a Mauro Pittón, y luego un centro envenenado de Palacios. En tanto que luego le sacó un cabezazo a Maizon Rodríguez. Unión y Boca siguen 1-1.
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16-03-2026 00:02
Final del partido en el 15 de Abril
Unión, que lo ganaba con un gol de Julián Palacios, no pudo aguantar a un tremendo Boca en el segundo tiempo, que alcanzó el empate con un gol de Miguel Merentiel. El Tate quedó segundo en la Zona A.
Formaciones de Unión y Boca
Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña y 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 24-Rafael Profini y 22-Brahian Cuello; 19-Marcelo Estigarribia y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Boca: 1-Agustín Marchesín; 23-Marcelo Weigandt, 2-Lautaro Di Lollo, 32-Ayrton Costa y 3-Lautaro Blanco; 5-Leandro Paredes, 18-Milton Delgado, 24-Santiago Ascacíbar y 36-Tomás Aranda; 16-Miguel Merentiel y 28-Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Goles: PT 42' Julián Palacios (U); ST 11' Miguel Merentiel (B).
Cambios: ST 6' Ander Herrera x Ascacíbar (B); 23' Misael Aguirre x Cuello (U); 26' Diego Armando Díaz x Estigarribia (U); 39' Santiago Grella x Palacios (U); 34' Alan Velasco x Aranda (B); 42' Braida x Merentiel (B);
Amonestados: Cuello y Palacios (U); Aranda, Ascacíbar y Costa (B).