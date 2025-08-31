Uno Santa Fe | Ovación | River

River le ganó sin despeinarse a San Martín (SJ) y se subió a la cima de la Zona B

River, con goles de Santiago Lencina y Maxi Salas, venció a San Martín (SJ) por 2-0, en el Monumental, y volvió a la punta de la Zona B del Clausura.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2025 · 21:43hs
River le ganó sin despeinarse a San Martín (SJ) y se subió a la cima de la Zona B

River Plate venció 2-0 a San Martín de San Juan en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este contundente resultado deportivo, el elenco liderado por el director técnico Marcelo Daniel Gallardo reafirmó su primer puesto en el Grupo B, con 15 unidades. Un punto por encima de su escolta, Vélez Sarsfield.

Los dos goles del “Millonario” fueron realizados por el juvenil Santiago Lencina y el delantero Maximiliano Salas.

Durante la primera parte del partido, el conjunto local desplegó una estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas generó diversas chances claras de gol.

En el minuto 18, el juvenil Santiago Lencina aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red.

A los 21 minutos, el centro delantero Maximiliano Salas ganó una disputa dentro del área chica y ejecutó un disparo potente que sorprendió al arquero Matías Borgogno.

Embed

En el complemento del partido, el “Millonario” regresó al terreno de juego con una actitud diferente, la cual se observó en el desempeño del equipo. El 2-0 en la primera parte, conformó al plantel.

Síntesis River vs San Martín (SJ)

El 11 inicial de River: Armani; Bustos, Martínez Quarta, Díaz, Casco, Portillo, Castaño, Lencina, Quinetro, Subiabre y Salas. D.T: Marcelo Gallardo.

El 11 inicial de San Martín: Borgogno; Portillo, Cáseres, Recalde, Diarte, Watson, Jaurena, Salle, González, Tjanovich y Maestro Puch. D.T: Leandro Romagnoli.

Goles en el primer tiempo: 17m. Santiago Lencina (R); 21m. Maximiliano Salas (R).

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Diego Hernán González por Horacio Tijanovich (S); 17m. Marco Iacobellis por Sebastián Jaurena (S); 22m. Juan Cruz Meza por Juan Fernando Quintero (R); 22m. Bautista Dadín por Ian Subiabre (R); 30m. Miguel Borja por Maximiliano Salas (R); 31m. Pablo Javier García por Sebastián Emanuel González (S); 31m. Franco Toloza por Ignacio Maestro Puch (S); 39m. Jonathan Menéndez por Santiago Salle.

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Germán Delfino.

River San Martín Monumental
Noticias relacionadas
union, con el sello madelon: un equipo solido, intenso y competitivo

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

river y racing, el clasico del morbo que se viene por copa argentina

River y Racing, el clásico del morbo que se viene por Copa Argentina

copa argentina: asi quedaron los cruces de cuartos de final

Copa Argentina: Así quedaron los cruces de cuartos de final

Unión quedó afuera de la Copa Argentina perdiendo la definición desde los 12 pasos con River.

Unión lo pudo ganar, pero falló en los penales y se quedó afuera de la Copa Argentina

Lo último

Pittón: Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro

Pittón: "Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro"

Solari: Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad

Solari: "Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad"

El uno por uno de Unión en el triunfazo ante Racing

El uno por uno de Unión en el triunfazo ante Racing

Último Momento
Pittón: Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro

Pittón: "Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro"

Solari: Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad

Solari: "Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad"

El uno por uno de Unión en el triunfazo ante Racing

El uno por uno de Unión en el triunfazo ante Racing

Fascendini: Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros

Fascendini: "Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros"

Madelón: Hay que trabajar y sumar, si después viene algo más, bienvenido

Madelón: "Hay que trabajar y sumar, si después viene algo más, bienvenido"

Ovación
Pittón: Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro

Pittón: "Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro"

Solari: Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad

Solari: "Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad"

Fascendini: Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros

Fascendini: "Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros"

Colón se lo dio vuelta a Atlético y Tiro y habrá Clásico Santafesino en Copa Santa Fe

Colón se lo dio vuelta a Atlético y Tiro y habrá Clásico Santafesino en Copa Santa Fe

AmeriCup: Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona

AmeriCup: Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná