River rompe relaciones con AFA y no asistirá más a las reuniones de Comité Ejecutivo

River anunció que no asistirá más a las reuniones de Comité Ejecutivo y cuestionó la falta de claridad en la toma de decisiones. Un grande que se planta

River tomó una fuerte postura frente a la conducción de la AFA y anunció que no participará más de las reuniones del Comité Ejecutivo . La decisión fue comunicada este jueves mediante un comunicado en las redes sociales, donde se cuestionó el funcionamiento actual.

En el texto, River apuntó directamente contra la conducción de la AFA al señalar que no existe “un proceso claro y previsible en la toma de decisiones”, una crítica que deja en evidencia el creciente malestar institucional.

El detonante de esta postura fueron los recientes cambios en los criterios de clasificación a las copas internacionales, que generaron una fuerte polémica dentro del fútbol argentino. En especial, la inclusión de un noveno puesto como vía de acceso a la Copa Libertadores, una modificación que despertó cuestionamientos entre varios clubes.

Con esta medida, el Millonario busca marcar distancia respecto de la actual conducción de la AFA en un contexto de creciente tensión institucional y también judicial que atraviesa al fútbol argentino.

El comunicado de River

"Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva.

Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino".