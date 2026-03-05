Unión y la Libertadores: el noveno de la tabla anual tendrá un cupo que cambia la pelea La AFA aprobó que el noveno de la tabla anual dispute la fase previa de la Copa Libertadores, mientras que el tercero pasará a la Sudamericana. Por Ovación 5 de marzo 2026 · 11:28hs

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió que los cambios en los cupos de los torneos nacionales tendrán vigencia formal a partir de 2027, pero su aplicación estratégica será clave para 2028. Con esta modificación, los campeones del Apertura, Clausura y la Copa Argentina mantienen su lugar asegurado en la Libertadores, mientras que el primero y segundo de la tabla anual avanzan directo, y el noveno se suma al repechaje, generando un "incentivo" para los equipos que hasta ahora aspiraban solo a la Sudamericana.

Unión y la pelea por un lugar histórico Para Unión, este ajuste implica que incluso un puesto intermedio en la tabla anual podría abrir la puerta al máximo torneo continental. El club deberá planificar la temporada con precisión, cuidando la performance de jugadores clave y gestionando rotaciones para sostener la intensidad durante todo el calendario. “Es un incentivo que cambia la manera de encarar cada partido: hasta los que pelean fuera del podio pueden soñar con la Libertadores”, destacan fuentes cercanas a la dirigencia.

Implicancias deportivas y estratégicas Más allá de la ilusión, la medida introduce un nuevo desafío competitivo: la necesidad de consolidar un plantel largo y equilibrado, capaz de afrontar un torneo internacional y los compromisos locales. Unión tendrá que estar atento a cada punto ganado, optimizar la preparación física y tácticamente planificar encuentros claves, especialmente frente a rivales directos por los puestos que ahora valen mucho más.