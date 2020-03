"River tomó una decisión para aplaudir", dijo Diego Zabala

Diego Zabala avaló la decisión que en su momento tomó River de no iniciar la Copa de la Superliga.

El volante Canalla Diego Zabala dialogó en Radio 1010 de Montevideo y avaló la decisión que tomó River de no comenzar la Copa de la Superliga por el coronavirus. Además, contó cómo es el día a día en Rosario y en plena cuarentena obligatoria para un futbolista. "La vengo cumpliendo y dispuesto a seguir los pasos que te van pidiendo. Tenemos un plan diario, alguno puede contar con algún espacio mas amplio que otro. En lo particular trabajo zona media, si tengo algo de espacio hago algún aeróbico y debemos cumplir un plan de alimentación que ayude a no perder tanto la condición física", confesó.

Respecto a su mirada del cumplimiento del aislamiento social en nuestro país, el oriental se mostró crítico. "Hay gente que se van 3 o 4 días por ahí pensando que se van de vacaciones. Hay mucha gente que no tiene conciencia y es difícil controlar a todos, pero la realidad es que hay que quedarse en casa como dicen los médicos. Entre todos podemos entregar nuestro granito de arena", sostuvo.

Consultado por el parate en el fútbol argentino y la medida que tomaron los Millonarios de no presentarse ante Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa de Superliga, el Bomba se mostró de acuerdo. "River tomó una medida y una solución que es para aplaudir porque era algo lógico y obvio que si no pasaba ese fin de semana, iba a pasar posteriormente. Ya había varias ligas suspendidas y el fútbol pasaba a segundo plano porque primero está la salud de uno", reconoció.

En referencia a su estadía en la institución auriazul, el volante confesó que le costó la adaptación tras su paso por Unión de Santa Fe. "El paso a Central fue un crecimiento muy grande en mi carrera porque me tomó en mi mejor momento en cuanto a continuidad y rendimiento. El primer semestre fui alternando y adaptándome a una institución muy grande", finalizó.