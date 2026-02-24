Román Burruchaga se despidió del Chile Open en la primera ronda

Román Burruchaga quedó eliminado en la primera ronda del Chile Open tras caer ante el danés Elmer Moller en dos horas y media

Román Burruchaga quedó eliminado en la primera ronda del Chile Open tras caer ante el danés Elmer Moller por 7-6 (4), 0-6 y 6-4 , en dos horas y media. El resultado dejó un dato llamativo: el argentino ganó más puntos que su rival a lo largo del encuentro, pero igualmente se despidió del torneo.

El tenista albiceleste, ubicado en el puesto 96 del ranking ATP, dominó ampliamente el segundo set y terminó acumulando 105 puntos totales, doce más que el europeo, en un desarrollo irregular y cambiante que terminó inclinándose en favor del danés en el tramo decisivo.

Con este triunfo, Moller avanzó a la segunda ronda, donde enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo, máximo favorito del certamen chileno y quien aguardaba directamente en esa instancia.

Burruchaga comenzó el mes como número 118 del mundo y logró ingresar por primera vez al Top 100, impulsado por su destacada actuación en el Challenger de Rosario, torneo en el que alcanzó la final y consolidó su crecimiento en el circuito profesional.