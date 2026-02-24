Román Burruchaga se despidió del Chile Open en la primera ronda

Román Burruchaga quedó eliminado en la primera ronda del Chile Open tras caer ante el danés Elmer Moller por 7-6 (4), 0-6 y 6-4 , en dos horas y media. El resultado dejó un dato llamativo: el argentino ganó más puntos que su rival a lo largo del encuentro, pero igualmente se despidió del torneo.
El tenista albiceleste, ubicado en el puesto 96 del ranking ATP, dominó ampliamente el segundo set y terminó acumulando 105 puntos totales, doce más que el europeo, en un desarrollo irregular y cambiante que terminó inclinándose en favor del danés en el tramo decisivo.
Con este triunfo, Moller avanzó a la segunda ronda, donde enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo, máximo favorito del certamen chileno y quien aguardaba directamente en esa instancia.
Burruchaga comenzó el mes como número 118 del mundo y logró ingresar por primera vez al Top 100, impulsado por su destacada actuación en el Challenger de Rosario, torneo en el que alcanzó la final y consolidó su crecimiento en el circuito profesional.