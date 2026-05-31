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Morelli y Perrone tuvieron una mala jornada en el GP de Italia en Moto3

El argentino Marco Morelli estuvo cerca del podio en el Gran Premio de Italia de Moto3, pero una mala maniobra en el final lo relegó al puesto 13 en Mugello

31 de mayo 2026 · 09:32hs
Morelli y Perrone tuvieron una mala jornada en el GP de Italia en Moto3

El piloto argentino Marco Morelli (KTM) estuvo muy cerca de subir al podio en el Gran Premio de Italia de Moto3, pero una maniobra en los metros finales lo relegó al puesto 13 en una carrera extremadamente disputada en Mugello.

El barcelonés llegó a ubicarse segundo en la última vuelta y se metió de lleno en la pelea por la victoria, aunque un susto con su moto en la curva final terminó arruinando sus aspiraciones.

La competencia quedó en manos del español Brian Uriarte (KTM), quien logró su primera victoria en el Mundial de Moto3 tras ejecutar un ataque decisivo en el último giro. El joven piloto aprovechó la intensa batalla que se desarrolló detrás suyo para abrir una diferencia suficiente y sellar un histórico triunfo en su temporada debut.

Su compañero, el español Álvaro Carpe, completó el doblete de KTM al finalizar segundo, mientras que el malasio Hakim Danish (KTM), que había heredado la pole position por la ausencia de David Almansa debido a una amigdalitis, completó el podio.

Morelli había partido desde la séptima posición y se mantuvo durante toda la carrera dentro del numeroso grupo que luchó por el triunfo. Tras perder algunos lugares en el tramo medio, protagonizó una gran remontada en las vueltas finales, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

A falta de un giro se ubicó entre los principales candidatos a la victoria e incluso llegó a colocarse segundo. Sin embargo, un roce en medio del pelotón y una salida de trayectoria en la última curva lo hicieron caer hasta la posición 13, aunque logró sumar tres puntos para el campeonato.

La jornada tampoco fue positiva para el otro argentino, Valentín Perrone (KTM), ya que el nacido en Barcelona, que había largado 15, llegó a rodar dentro de los diez primeros durante algunos pasajes de la prueba, pero perdió terreno en el cierre y terminó 18, fuera de la zona de puntos.

Cómo está la tabla del Moto3

En el campeonato, Máximo Quiles continúa como líder con 145 unidades pese a finalizar 11. Morelli se ubica sexto con 61 puntos, mientras que Perrone marcha séptimo con 56. La próxima fecha del Mundial se disputará entre el 5 y el 7 de junio en el circuito de Balaton Park, sede del Gran Premio de Hungría.

Italia marco morelli Moto3
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