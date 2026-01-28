Romaña confirmó su continuidad en San Lorenzo pese al interés de River

El defensor colombiano Jhohan Romaña confirmó que continuará en San Lorenzo y descartó una salida en este mercado de pases

El defensor colombiano Jhohan Romaña confirmó que continuará en San Lorenzo y descartó una salida, pese al interés concreto de River y a los sondeos del exterior. El zaguero, de 27 año,s aseguró que su situación está aclarada y que seguirá, luego de días atravesados por versiones cruzadas y un fuerte cruce con la dirigencia.

“Ahora estoy bien, pero vos sabés lo que me tocó vivir en estos días. Yo nunca me quise ir de San Lorenzo y se dijeron muchas cosas que afectaron a mi familia”, expresó el zaguero en declaraciones a TyC Sports, donde ratificó su decisión de permanecer en el Ciclón.

Romaña ya había adelantado su continuidad antes del triunfo 1-0 ante Gimnasia de Mendoza, aunque tras el partido hizo referencia al conflicto interno que se generó por su situación contractual.

“Tuvieron que hablar mal de mí para quedar bien con otros”, había señalado el futbolista, frase que derivó en una dura respuesta del vocal Ulises Morales, quien disparó: “Es un mal tipo, hace circo en la cancha”.

En ese contexto, el defensor dejó en claro que nunca forzó su salida del club, a pesar de haber recibido propuestas importantes. “Tuve ofertas muy grandes que a mí y a mi familia nos cambiaban la vida. Me quedé y quiero seguir peleando”, sostuvo.

Romaña fue seguido por equipos de Brasil y Estados Unidos y recibió dos ofertas formales de River en el último mercado, la última de 2.500.000 dólares por el 50 por ciento del pase, rechazada por San Lorenzo.

Con 85 partidos y un gol en el club, el colombiano cerró con un mensaje firme: “Yo tengo códigos, soy un hombre de palabra y estoy acá poniendo el pecho”.