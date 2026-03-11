Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Boca que suma cuatro partidos consecutivos sin ganar como local, apenas empató 1-1 con San Lorenzo. El domingo visita a Unión en el 15 de Abril

Boca no logra hacerse fuerte en casa. En un clásico intenso, el equipo dirigido por Claudio Úbeda igualó 1-1 frente a San Lorenzo en La Bombonera por la fecha 10 del Apertura y acumuló su cuarto empate consecutivo como local. El público volvió a manifestar su descontento con el rendimiento del equipo, y despidió una vez más con silbidos al plantel tras el final del clásico. El domingo, desde las 22 visitará a Unión en el 15 de Abril.

El primer tiempo fue muy disputado y con pocas situaciones claras. Boca tuvo la primera llegada de peligro a los siete minutos, cuando Adam Bareiro recibió tras una descarga de Miguel Merentiel, pero su remate salió débil y fue controlado por el arquero Orlando Gill.

Con el correr de los minutos el partido se volvió friccionado. San Lorenzo perdió a Ezequiel Cerutti, que debió salir por lesión, y el encuentro se llenó de amarillas.

Las emociones llegaron recién en el segundo tiempo. Primero Bareiro estrelló un remate en el travesaño tras un centro rasante, y en la jugada siguiente el “Ciclón” respondió con un cabezazo de Gastón Hernández que también pegó en el poste.

El marcador se abrió en el complemento. A los 9 minutos, Boca encontró el 1-0 con una buena jugada colectiva. Merentiel filtró un pase para Delgado, que envió el centro atrás para la llegada de Santiago Ascacíbar, quien definió de primera junto al palo izquierdo.

Embed - EL XENEIZE Y EL CICLÓN EMPATARON POR EL CLÁSICO EN LA BOMBONERA | Boca 1-1 San Lorenzo | RESUMEN

Sin embargo, San Lorenzo reaccionó y llegó al empate a los 20 minutos. Mathias de Rittis desbordó por la izquierda, dejó atrás a Marcelo Weigandt y lanzó un centro al área que encontró al recién ingresado Gregorio Rodríguez, quien definió algo mordido pero logró vencer la resistencia de Agustín Marchesín para sentenciar el 1-1.

En el tramo final el clásico se volvió más tenso que jugado. Hubo varias amonestaciones, piernas fuertes, jugadas al límite, a la visita comenzó a sentarle bien el punto y el “Xeneize” terminó entrando en un torbellino de nervios y descontrol.

De esa manera, los dirigidos por Úbeda volvieron a dejar puntos en su estadio. Antes de este empate contra San Lorenzo, el “Xeneize” había igualado 1-1 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y 0-0 contra Racing y Platense. Por eso el clima se tornó espeso una vez que finalizó el partido.

Sí; una vez, y como ya casi es una costumbre de los últimos duelos, el resultado volvió a generar malestar en La Bombonera. Los hinchas despidieron al equipo con silbidos y las dudas en torno al presente futbolístico del conjunto de Úbeda son cada vez más grandes