Rosario Central e Independiente van un lugar en los cuartos de final del Apertura

Rosario Central recibirá, a partir de las 15, a Independiente, por los octavos de final del Torneo Apertura, en una previa que viene caliente

Rosario Central recibirá este domingo a Independiente , por los octavos de final del Torneo Apertura , en un encuentro que ya está envuelto en varias polémicas por cuestiones ajenas a lo que ocurre dentro de la cancha.

El partido, que está programado para las 15, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro elegido fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Rosario Central llega a este partido luego de terminar cuarto en la Zona B con 28 puntos, solo por detrás del sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza, River y Argentinos Juniors.

El Canalla pudo haber terminado en el segundo lugar, pero en la última fecha se le escapó el triunfo ante Tigre y perdió dos puntos claves en la lucha por las primeras posiciones.

Independiente, por su parte, sufrió mucho para clasificar, aunque en las últimas fechas encontró muy buena regularidad y pudo conseguir buenos resultados en distintos clásicos, como la victoria ante Racing y San Lorenzo y el empate en condición de visitante frente a Boca.

Este encuentro ya cuenta con varias polémicas incluso antes de inicio. La primera llegó a través de unas declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien se refirió al arbitraje, mientras que después Rosario Central decidió que no acreditará a periodistas partidarios del Rojo.

Probables formaciones de Rosario Central e Independiente

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Enzo Copetti o Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel o Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Lucas Novelli

Hora: 15. TV: ESPN Premium