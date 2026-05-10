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Vélez recibe a Gimnasia (LP) en el cierre de los octavos de final del Apertura

Vélez se medirá en el José Amalfitani, desde las 21.30, ante Gimnasia (LP) por los octavos de final del Torneo Apertura

10 de mayo 2026 · 08:49hs
Vélez recibe a Gimnasia (LP) en el cierre de los octavos de final del Apertura

Vélez enfrentará este domingo a Gimnasia La Plata, en condición de local, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura. El partido tendrá lugar en el estadio José Amalfitani desde las 21.30 del domingo y contará con el arbitraje de Andrés Gariano mientras que Germán Delfino estará en el VAR. Se verá por TNT Sports.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de empatar 1-1 con Newell's, el pasado lunes en condición de local, en el marco del partido pendiente de la novena fecha de la Zona A de este certamen.

Con esta igualdad, que significó la tercera de manera consecutiva en este campeonato, el Fortín culminó la primera fase del Torneo Apertura en el tercer lugar con 28 puntos, a raíz de 7 victorias, 7 empates y tan solo dos derrotas.

Para este encuentro ante Gimnasia, el ex entrenador de Boca volverá a tener a disposición a los defensores Lisandro Magallán y Elías Gómez y al mediocampista Tobías Andrada. Estos tres jugadores estarán desde el arranque y reemplazarán a Aaron Quiros, Simón Escobar y Dilan Godoy, respectivamente.

Por su parte, el equipo de Ariel Pereyra viene de ganarle 2-0 a Argentinos Juniors, el pasado domingo en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco del partido pendiente de la novena fecha de la Zona B de este certamen.

Con esta victoria, la sexta de manera consecutiva entre este campeonato y la Copa Argentina, el Lobo culminó la primera fase de este Torneo Apertura en el sexto lugar con 26 puntos, a raíz de 8 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

Para este encuentro ante Vélez, el entrenador Pereyra recuperará al defensor Enzo Martínez y el mediocampista uruguayo Augusto Max pero sufrirá la ausencia de Nicolás Barros Schelotto, el hijo del director técnico de Vélez, que llegó a la quinta tarjeta amarilla y fue suspendido.

Ante estos retornos, Pereyra planea modificar el esquema y pasar de un 4-3-1-2 a un 3-4-1-2 con Martínez ingresando por el suspendido Barros Schelotto y a Max por Mateo Seoane.

Probables formaciones de Vélez y Gimnasia

Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Tobías Andrada, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.__IP__

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Germán Conti, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez; Alexis Steimbach, Augusto Max, Ignacio Miramón, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Germán Delfino.

Horario: 21.30.

TV: TNT Sports.

Vélez Gimnasia Apertura
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