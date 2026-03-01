Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

En el segundo duelo del séptimo weekend, Villa Dora jugará con Náutico Avellaneda de Rosario como local. Las santafesinas vienen de caer con Sonder de Rosario

Avanza el séptimo weekend de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA . Villa Dora , que perdió de local el viernes, lo volverá a realizar este domingo en su predio. En tanto, Boca visitó a Instituto, iba perdiendo por 0-2 y lo dio vuelta para llevarselo en el tie break. San Lorenzo tuvo que pelear frente a Ferro y ganó en sets corridos.

Buscando la recuperación de lo que fue la derrota sufrida ante Sonder de Rosario por 3 a 0 en condición de local, Villa Dora será anfitrión de Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario a partir de las 20 en el estadio Andrés Meynet y con los arbitrajes de Maite Carelli y María Angelina Turri.

La escuadra conducida por Eduardo Rodríguez viene cumpliendo una destacada actuación en el certamen, siendo protagonista, pero el pasado viernes por la noche, cayó de modo inobjetable frente al actual puntero; Sonder de Rosario, que fue efectivo y determinante para ganar con parciales de 25-11, 25-15 y 25-21.

Náutico Avellaneda de Rosario viene de caer el viernes por la noche frente a San Isidro de la ciudad de San Francisco, en el oeste santafesino, por 3 a 0 con parciales de 25-21, 25-17 y 25-17. Tras jugar este compromiso ante las rosarinas, las chicas de barrio Sargento Cabral jugarán la octava fecha en condición de visitante. El viernes 5 ante Boca Juniors, y el sábado 6, frente a River Plate, ambos en Capital Federal.

En la noche del sábado, en Caballito, San Lorenzo superó de visitante a Ferro por 3 a 0, y en el estadio Ángel Sanedrín, Boca Juniors dio cuenta de Instituto de Córdoba al doblegarlo en un atrapante 3 a 2. En la presente jornada de domingo también jugarán Vélez Sarsfield con Banco Provincia, Bell de Córdoba con Boca Juniors, Estudiantes de La Plata con Gimnasia de La Plata y San Isidro de San Francisco con Sonder de Rosario.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Sonder de Rosario 28, Bell y San Lorenzo 24; Villa Dora 22, Boca Juniors 21, Gimnasia de La Plata 20, San Isidro 18, Ferro Carril Oeste 13, Instituto de Córdoba 12, Bahiense del Norte 10, Náutico Avellaneda y Estudiantes de La Plata 7, Vélez Sarsfield y Banco Provincia de La Plata 6.