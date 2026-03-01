Uno Santa Fe | Ovación | Villa Dora

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

En el segundo duelo del séptimo weekend, Villa Dora jugará con Náutico Avellaneda de Rosario como local. Las santafesinas vienen de caer con Sonder de Rosario

Ovación

Por Ovación

1 de marzo 2026 · 09:19hs
Villa Dora recibirá este domingo en el Andrés Meynet a Náutico Avellaneda de Rosario.

Gentileza Vale Perri

Villa Dora recibirá este domingo en el Andrés Meynet a Náutico Avellaneda de Rosario.

Avanza el séptimo weekend de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA. Villa Dora, que perdió de local el viernes, lo volverá a realizar este domingo en su predio. En tanto, Boca visitó a Instituto, iba perdiendo por 0-2 y lo dio vuelta para llevarselo en el tie break. San Lorenzo tuvo que pelear frente a Ferro y ganó en sets corridos.

Villa Dora se presenta ante su gente en Santa Fe

Buscando la recuperación de lo que fue la derrota sufrida ante Sonder de Rosario por 3 a 0 en condición de local, Villa Dora será anfitrión de Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario a partir de las 20 en el estadio Andrés Meynet y con los arbitrajes de Maite Carelli y María Angelina Turri.

La escuadra conducida por Eduardo Rodríguez viene cumpliendo una destacada actuación en el certamen, siendo protagonista, pero el pasado viernes por la noche, cayó de modo inobjetable frente al actual puntero; Sonder de Rosario, que fue efectivo y determinante para ganar con parciales de 25-11, 25-15 y 25-21.

Náutico Avellaneda de Rosario viene de caer el viernes por la noche frente a San Isidro de la ciudad de San Francisco, en el oeste santafesino, por 3 a 0 con parciales de 25-21, 25-17 y 25-17. Tras jugar este compromiso ante las rosarinas, las chicas de barrio Sargento Cabral jugarán la octava fecha en condición de visitante. El viernes 5 ante Boca Juniors, y el sábado 6, frente a River Plate, ambos en Capital Federal.

En la noche del sábado, en Caballito, San Lorenzo superó de visitante a Ferro por 3 a 0, y en el estadio Ángel Sanedrín, Boca Juniors dio cuenta de Instituto de Córdoba al doblegarlo en un atrapante 3 a 2. En la presente jornada de domingo también jugarán Vélez Sarsfield con Banco Provincia, Bell de Córdoba con Boca Juniors, Estudiantes de La Plata con Gimnasia de La Plata y San Isidro de San Francisco con Sonder de Rosario.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Sonder de Rosario 28, Bell y San Lorenzo 24; Villa Dora 22, Boca Juniors 21, Gimnasia de La Plata 20, San Isidro 18, Ferro Carril Oeste 13, Instituto de Córdoba 12, Bahiense del Norte 10, Náutico Avellaneda y Estudiantes de La Plata 7, Vélez Sarsfield y Banco Provincia de La Plata 6.

Villa Dora Liga Argentina Náutico
Noticias relacionadas
¿iran se pierde el mundial 2026 por el conflicto belico?

¿Irán se pierde el Mundial 2026 por el conflicto bélico?

Pampas XV cayó frente a Dogos en el CASI por un ajustado 36 a 34.

Pampas cayó frente a Dogos en Buenos Aires por el Súper Rugby Américas

Banco Provincial consiguió el tercer puesto en la Liga Nacional Femenina.

En Mendoza, Banco Provincial logró subirse al podio en la Liga Nacional

tras ganar la recopa sudamericana, lanus visita a defensa para subir en el apertura

Tras ganar la Recopa Sudamericana, Lanús visita a Defensa para subir en el Apertura

Lo último

Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Último Momento
Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

¿Irán se pierde el Mundial 2026 por el conflicto bélico?

¿Irán se pierde el Mundial 2026 por el conflicto bélico?

Colón encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

Colón encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

Ovación
Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

En Mendoza, Banco Provincial logró subirse al podio en la Liga Nacional

En Mendoza, Banco Provincial logró subirse al podio en la Liga Nacional

Villa Dora cayó en Buenos Aires y Gimnasia ganó y mantuvo la categoría

Villa Dora cayó en Buenos Aires y Gimnasia ganó y mantuvo la categoría

Colón se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Huracán Las Heras

Colón se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Huracán Las Heras

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos