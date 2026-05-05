Precios de la ropa en Santa Fe: se mantienen, pero crecen las promociones por falta de ventas

Desde el sector advierten que no hay baja real, sino estrategias para sobrevivir. Señalan que el 90% del sector está en situación crítica

La industria textil en Santa Fe atraviesa un escenario complejo marcado por la caída del consumo , el avance de las importaciones y una estructura de costos que asfixia a las pymes. Así lo describió Lucas Ormaza, vicepresidente de la Cámara de Productores Textiles de la provincia, en diálogo con LT8, donde aseguró que la mayoría de las empresas trabaja con rentabilidad negativa .

Según explicó, los precios de la ropa no registran una baja real sino que se mantienen estables desde hace más de un año. “Los costos están atados al dólar, que se mantuvo relativamente estable, por lo tanto el precio del producto no bajó”, indicó. Sin embargo, aclaró que lo que sí se observa es una fuerte estrategia de ofertas y promociones impulsadas por las marcas para sostener las ventas en un contexto de consumo debilitado.

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En ese sentido, Ormaza remarcó que la caída del poder adquisitivo impacta de lleno en el sector: “Hoy la gente está más cuidadosa a la hora de consumir, hay menos circulación y eso se siente muchísimo en el rubro textil”.

Empresas en crisis y caída de la producción

Uno de los datos más preocupantes que dejó el referente es que cerca del 90% de las empresas textiles están en una situación crítica. “Muchas están trabajando a pérdida o en equilibrio, como una forma de subsistencia”, afirmó.

Además, reveló que existe un alto nivel de capacidad ociosa, que oscila entre el 70% y el 75%, tanto en Santa Fe como a nivel nacional. Este escenario deriva en empresas que recurren al endeudamiento, se descapitalizan y, en muchos casos, terminan reduciendo su estructura o cerrando.

Otro de los factores señalados es la creciente presencia de productos importados, especialmente desde Asia, que llegan a través de plataformas digitales. Ormaza advirtió que existe una competencia desleal, ya que estos productos no enfrentan la misma carga impositiva que las empresas locales.

“Una pyme en Argentina tiene entre un 30% y 40% de carga impositiva, mientras que estos productos ingresan sin tributar en los distintos niveles del Estado”, explicó.

De producir a distribuir: el cambio que preocupa

El dirigente también cuestionó el rumbo económico que, según su visión, empuja a las empresas a abandonar la producción para convertirse en simples distribuidoras de productos importados. “No es lo mismo una empresa que produce y emplea a 200 personas que una que solo distribuye y emplea a 30 o 40. El impacto en el empleo es muy fuerte”, advirtió.

En esa línea, alertó sobre un posible efecto dominó: menos empleo genera menos consumo, lo que termina profundizando la crisis del sector.

Costos altos y precios distorsionados

Ormaza también se refirió a la diferencia de precios entre productos nacionales e importados, especialmente en centros comerciales. Explicó que los altos costos operativos, como los alquileres en shoppings, inciden directamente en el valor final de las prendas.

“Un local en un shopping puede costar hasta 10 veces más que uno a la calle. Ese costo se traslada al precio del producto”, detalló.

Con un mercado interno debilitado, costos elevados y una creciente apertura de importaciones, la industria textil santafesina enfrenta un escenario desafiante. Desde el sector advierten que, de no revertirse estas condiciones, podría profundizarse la pérdida de empresas y puestos de trabajo.

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