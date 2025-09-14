Rosario Central y Boca, mano a mano en el Gigante de Arroyito Rosario Central será local de Boca, este domingo desde las 17.30, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Por Ovación 14 de septiembre 2025 · 11:20hs

Prensa Rosario Central

Rosario Central y Boca chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17.30 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Se podrá ver por TNT Sports.

Hay máxima expectativa por la visita del “Xeneize” de Leandro Paredes, que viene enfocado tras tres victorias seguidas; al “Canalla” de Ángel Di María, que se mantiene invicto. Probables formaciones de Rosario Central vs Boca Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; y Alejo Veliz. Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.