Tos convulsa: aumentan los casos y se destaca la necesidad de fortalecer la vacunación

En lo que va de 2026 se notificaron 274 casos en el país. Además, se notificaron 263 nuevos casos de fiebre chikungunya y 15 de gripe

Un aumento de casos de tos convulsa comenzó a registrarse en la semana epidemiológica (SE) 27.ª de 2025 y se mantuvo en las semanas posteriores, lo que explica las cifras actuales, que superan las registradas para el mismo período en los últimos siete años.

Estos números reflejan la necesidad de fortalecer la vacunación de Calendario , mejorar la captación activa y reducir las desigualdades entre jurisdicciones.

Santa Fe tiene 14 casos de tos convulsa confirmados

Según un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), en lo que va de 2026, se notificaron 274 casos en el país, con una incidencia acumulada de 0,59 casos por cada 100.000 habitantes y los casos se concentran principalmente en PBA (145 confirmados), CABA (33 confirmados), Córdoba (38 confirmados), Santa Fe (14 confirmados) y Tierra del Fuego (10 confirmados).

Si bien, la PBA es la provincia con mayor cantidad de casos, la mayor incidencia acumulada se mantiene en Tierra del Fuego, con una tasa de 5,47 (un valor cinco veces superior al de CABA) y, ante esta situación, los expertos destacan que el análisis preliminar de las coberturas de vacunación refleja avances parciales con diferencias entre jurisdicciones.

Asimismo, añaden que provincias como Jujuy, San Luis, Río Negro, Neuquén y La Pampa muestran un mejor desempeño relativo en el inicio del esquema y algunos refuerzos, mientras que contraste, Buenos Aires, CABA, Formosa y Tucumán presentan menores niveles de avance, especialmente en los refuerzos, lo que requiere seguimiento y fortalecimiento de estrategias para evitar mayores brechas durante el año.

Gripe y fiebre chikungunya

Por otro lado, el BEN confirma la tendencia de aumento de circulación del virus de gripe, iniciada en las semanas anteriores, esperable para esta época del año y se observa un claro predominio del subtipo A(H3N2), que representa 96% de los casos tipificados de Influenza A. Mediante la secuenciación genómica de las muestras de los casos confirmados en semanas anteriores, se pudieron confirmar 15 nuevos casos de este subclado durante la última semana y el total acumulado hasta el momento es de 168 casos.

En lo que refiere a las arbovirosis, durante la SE 17 se notificaron 263 nuevos casos confirmados y probables de fiebre chikungunya. El total acumulado en lo que va de la temporada 2025-2026 asciende a 1.807 casos, de los cuales 1.677 son autóctonos y solo 130 tienen antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

En tanto, 95% se concentra en la región NOA, siendo Salta la provincia con la mayor cantidad de casos (915 confirmados y probables). Le siguen Tucumán (455 casos), Santiago del Estero (163 casos), Jujuy (159 casos) y Catamarca (24 casos). En la región Centro, PBA registra 44 casos; Córdoba, 30; Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 9; Entre Ríos, 4; y Santa Fe, 4. Las regiones Cuyo y NEA mantienen los mismos casos que la semana anterior, con 2 casos en San Luis y 1 en Chaco. Por su parte, la región Sur no presenta casos confirmados hasta la fecha.

Por otro lado, el BEN informa que se confirmaron 3 nuevos casos de dengue en PBA y en CABA con fecha de inicio de síntomas en las SE 15 y 16. Desde el inicio de la temporada 2025-2026 se notificaron 58 casos confirmados, de los cuales 59% corresponde a personas sin antecedentes de viaje y 41% a casos con antecedentes de viaje a Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.