Rosario Katona: "No creo que juguemos nada este año"

image.png Rosario Katona es una de las jugadoras más importantes del plantel superior de hockey de Santa Fe Rugby Club.

"El parate cuando estaba comenzando el año fue muy duro, nos habíamos preparado muy bien e hicimos una pretemporada realmente muy dura. Habíamos ido a San Juan a un torneo con muy buenos equipos, y a otro a Italiano en Buenos Aires. Algo que hicimos en dos semanas que fue realmente muy sacrificado para todos" explicó Rosario Katona sobre como tomaron el parate de la actividad a poco de iniciarse la competencia oficial.

Rosario Katona, talentosa volante Tricolor, comentó que "Se cortó todo a poco de arrancar, fue por esta cuestión del coronavirus, pero creo que estábamos diez puntos para jugar todo lo que estaba previsto que teníamos que afrontar. Las competencias locales, que comenzaba con Paraná de entrada, y después las que organiza la Confederación Argentina".

Más consideraciones

A cerca de como fue la temporada para el plantel Tricolor, Rosario Katona contó que "nos fue muy bien como plantel superior, ya que logramos el primer campeonato en reserva, cuestión que nunca se había conseguido. En el caso de la primera terminó en el tercer lugar, luego de haber jugado un campeonato muy bueno, y ganandole a CRAI ese tercer puesto".

"En cuanto al juego con Martin estamos en un muy buen momento, sabe un montón, es todo un referente para nosotras, y creo que nos hizo crecer a todas las jugadoras, pero lógicamente que es un muy buen entrenador, y de ese modo las cosas se hacen más sencillas y las plasmamos muy bien en el campo de juego" contó Katona sobre como es la labor de Martín Vich al frente del equipo.

image.png Ro Katona destacó la importancia de haber regresado a los entrenamientos.

En relación al regreso a los entrenamientos la también profesional del derecho, sostuvo que "La vuelta fue muy buena, empezamos una especie de pretemporada, con la ilusión que se podía llegar a jugar en agosto o septiembre, así que nos mataron, y después se suspendió todo de nuevo por el rebrote de casos en la ciudad. Y tras esos 14 días se inició una segunda pretemporada lo cual veremos como sigue todo".

La volante por derecha de SFRC explicó que "Durante la cuarentena estuvimos todas conectadas vía zoom, tanto con la psicológa, la nutricionista, con el entrenador y con las chicas. Nos hacían entrenar por zoom, pero lo importante es que recuperamos el contacto con el palo y la bocha, algo que extrañabamos mucho. Porque estuvimos durante la cuarentena tres meses entrenando en el patio o en el living de tu casa y no es para nada lo mismo".

image.png Es abogada y comenzó jugando al hockey en Universitario de Santa Fe.

"Estaba la ilusión de poder llegar a jugar alguna competencia, estaba el rumor de que se iba a jugar algún formato reducido pero la realidad que estamos pasando, sinceramente no le tengo mucha fe. Creo que como siguen los contagios, hay que preservar la salud de todos, por lo que me parece que hasta el año que viene no creo que juguemos nada" resaltó Rosario Katona sobre la posibilidad de jugar alguna competencia en lo que queda de la temporada.

Finalmente, ante la consulta de como comenzó su vínculo con el deporte de la bocha sostuvo que "En el hockey comencé jugando de muy chiquita en Universitario, algunos años en las divisiones infantiles, y después me cambié a Santa Fe Rugby. Algunas categorías de infantiles y después toda la etapa de juveniles. En Santa Fe Rugby ya hace que estoy cerca de quince años. Es decir que el noventa por ciento de lo que jugué fue en Santa Fe Rugby"