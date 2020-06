Sampaoli le bajó el pulgar a Cazares en Atlético Mineiro

Cazares tiene coronavirus y no seguirá en Atlético Mineiro.

El técnico argentino de Atlético Mineiro de Brasil, Jorge Sampaoli, no tendrá en sus planes en el equipo brasileño al ecuatoriano Juan Cazares, ex River Plate y Banfield, tras el acto de indisciplina que protagonizó la semana, señaló este miércoles la prensa brasileña.

Sampaoli, ex entrenador del seleccionado argentino en el mundial de Rusia 2018, no lo dijo oficialmente pero Cazares, de 28 años, no está en sus planes, según lo afirmaron sus allegados, puntualizó Globo Esporte.

Cazares, quien jugó seis cotejos en River y 76 en Banfield (campeón del Nacional B 2013/2014), organizó una fiesta en su casa antes de conocer el resultado -finalmente dio positivo- de la prueba de coronavirus.

La fiscalía brasileña castigará al jugador con una fuerte multa (25.000 dólares) por su reincidencia en este tipo de actos, sobre todo al poner en riesgo la salud de quienes asistieron a su domicilio.

En Mineiro están decepcionados y creen que perdieron una gran chance a principio de año cuando recibieron una oferta de tres millones de dólares de Oriente Medio por Cazares.

En ese momento Mineiro pidió cuatro millones de dólares y hoy la dirigencia esta arrepentida por no haberlo transferido.