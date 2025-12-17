Uno Santa Fe | Ovación | San Cristóbal

San Cristóbal se consagró campeón del Clausura Griselda Weimer de reserva

En el predio Nery Pumpido, San Cristóbal derrotó a Las Flores por 1 a 0 y se coronó campeón del Torneo Clausura B de reserva de Liga Santafesina de Fútbol.

17 de diciembre 2025 · 08:24hs
San Cristóbal se adjudicó el Clausura de reserva B Griselda Weimer.

San Cristóbal se adjudicó el Clausura de reserva B Griselda Weimer.

En el predio Nery Pumpido, el conjunto de Ángel Gallardo le ganó a Las Flores el juego decisivo y conquistó el título en el Octogonal de la Reserva. El Verdiblanco venían de imponerse en el Clásico en la ronda anterior mientras que el Naranja llegaron hasta esta instancia por la vía de los penales ante el Pescador. El único gol del cotejo lo marcó Mateo Lafuente para el cuadro de las Quintas.

San Cristóbal campeón de la reserva B liguista

En la cancha Leopoldo Jacinto Luque del predio Nery Alberto Pumpido se disputó la Final del Octogonal del torneo Clausura Griselda Weimer de la División Reserva, encuentro que medía a San Cristóbal y a Las Flores II.

Por un lado llegaba el segundo mejor elenco de la Zona Campeonato, el cuadro gallardense, que pasó los Cuartos de Final ante Los Canarios luego de aguardar el fallo del Tribunal de Disciplina que terminó el partido con el resultado que figuraba en la planilla al momento de la suspensión del mismo. Mateo Lafuente dio vuelta el marcador convirtiendo por duplicado. Ya en las Semifinales se impuso a Banco Provincial también por 2 a 1 con goles de Fabricio Ávila y Michael Álvarez.

Las Flores II hizo una gran campaña pero no pudo frente al conjunto de Ángel Gallardo.

Las Flores II hizo una gran campaña pero no pudo frente al conjunto de Ángel Gallardo.

Enfrente aparecía el sexto mejor equipo de la categoría, los de barrio Las Flores, que en la primera fase del Octogonal superaron a Nuevo Horizonte 3 a 1 con tantos de Axel Quiroz en dos ocasiones y de Juan Aguilar. Después, en la Semi jugada en el predio de la Liga, el Naranja empató 2 a 2 frente a El Cadi con goles de Enzo Soria y nuevamente Quiroz, para luego ganar 5 a 4 en la tanda de penales.

Hugo Lafuente puso de movida a Lucas Marinacci; Franco Ojeda, Natanael Mermet, Kevin González, Nicolás Echagüe, Mauro Dallia, Mateo Lafuente, Franco Cáceres, Fabricio Ávila, Carlos Sosa y Bautista Gómez. Entre los relevos estuvieron Maximiliano Kaufmann, Bautista Coronel, Joaquín Vicens, Víctor Gómez, Thiago Andreo, Damián Piedrabuena y Agustín Leguizamón.

Francisco Silva alineó a Alexis Gutiérrez; Santiago Gallo, Lucas Maidana, Alan Bermúdez, Enzo Soria, Ian Naigelen, Alexander Fernández, Juan Aguilar, Jaír Vinnier, Axel Quiroz y Demian Leguizamón. En el banco aguardaron por un lugar Walter Chamorro, Benjamín Segovia, Santiago Giménez, Alexis Peña, Dylan Cardozo, Diego Moncada y Ariel Lozano.

Ignacio Castellano fue el árbitro encargado de impartir justicia, Miguel Mesquida y Mariano Serafini fueron los asistentes de línea y Lucas Spacessi ofició como cuarto árbitro. El encuentro culminó con dos expulsados, uno por lado: En el cuadro de avenida Los Quinteros vio la roja Echagüe mientras que Lozano conoció el cartón rojo en el conjunto de Millán Medina al 4502, el autor del gol del ascenso del primer equipo el sábado anterior.

Y en esta cita, la definitiva, en la que uno se alzaba del título de la categoría, así como en los Cuartos de Final, Mateo Lafuente se puso el traje de goleador y marcó el único tanto del encuentro con el que, tras el pitazo de Castellano, San Cristóbal se consagró campeón del torneo Clausura Griselda Weimer de la División Reserva.

Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Confirman un caso de tos convulsa en Recreo: una nena de 4 años permanece internada

Del Blanco vuelve al radar de River y Unión fija condiciones para una posible salida

Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Confirman un caso de tos convulsa en Recreo: una nena de 4 años permanece internada

Del Blanco vuelve al radar de River y Unión fija condiciones para una posible salida

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Javier Milei, empeñado en enterrar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad

Colón va fuerte por Matías Muñoz y pelea una pulseada clave en el mercado

Diego Armando Díaz firmó en Unión y el club aseguró su pase en una decisión estratégica

Unión vuelve al Malvicino y se mide ante Instituto en una noche clave de Liga Nacional

República del Oeste se coronó campeón del Torneo Oficial A2

PSG y Flamengo definen la Copa Intercontinental en Qatar

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

