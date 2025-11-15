Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

San Lorenzo recibirá, a las 19.15, a Sarmiento por la fecha 16 del Clausura, con el objetivo de ganar para mantener las chances de clasificar a la Libertadores

15 de noviembre 2025 · 08:49hs
San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

San Lorenzo recibirá este sábado a Sarmiento por la fecha 16 del Torneo Clausura, con el objetivo de ganar para mantener las chances de clasificar a la Libertadores. El encuentro será, a las 19.15, en el estadio Pedro Bidegain y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Lamolina.

San Lorenzo, que se encuentra hundido en una gravísima crisis institucional que parece no tener fin, está teniendo una actuación muy digna en este Torneo Clausura, donde marcha quinto en la Zona B con 23 puntos y ya tiene asegurada la clasificación a los playoffs.

Esta situación le permite mantener muy buenas chances de clasificar a través de la tabla anual a la fase previa de la Copa Libertadores 2026, aunque para eso necesita que se de una combinación de varios resultados y que además Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors ganen el Torneo Clausura.

Sarmiento de Junín, por su parte, viene de ganarle en la última fecha a Instituto de Córdoba en condición de local, lo que le permitió asegurarse la permanencia en la Primera División del fútbol argentino pese a la desastrosa campaña que hicieron este año.

Posibles formaciones de San Lorenzo y Sarmiento

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Ezequiel Herrera o Fabricio López, Nery Domínguez, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Emanuel Cecchini; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Jonatan Gómez, Leandro Suhr; Iván Morales y Franco Frías. DT: Facundo Sava.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Juan Pablo Loustau.

Hora: 19:15.

TV: TNT Sports Premium.

San Lorenzo Sarmiento Clausura
Noticias relacionadas
El CRAR celebra la edición 50° de su tradicional Seven en Rafaela.

Se pone en marcha el tradicional Seven del CRAR de Rafaela

Marista enfrenta a Newman por el título Nacional de Clubes.

Se define el mejor equipo del país en el Nacional de Clubes

En reserva del Griselda Weimer, Las Flores derrotó en Casa Turquesa a Nuevo Horizonte.

Comenzaron los playoffs en la reserva del Clausura Chijí Serenotti

colon quiere sacarse la mufa en esta liga argentina visitando a fusion riojana

Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Lo último

Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Último Momento
Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a liderar el cambio en el país

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a "liderar el cambio" en el país

Hay $8.000.000 de recompensa por datos sobre un joven santafesino desaparecido en 2014

Hay $8.000.000 de recompensa por datos sobre un joven santafesino desaparecido en 2014

Ovación
Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus