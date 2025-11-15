San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

San Lorenzo recibirá, a las 19.15, a Sarmiento por la fecha 16 del Clausura, con el objetivo de ganar para mantener las chances de clasificar a la Libertadores

San Lorenzo recibirá este sábado a Sarmiento por la fecha 16 del Torneo Clausura , con el objetivo de ganar para mantener las chances de clasificar a la Libertadores. El encuentro será, a las 19.15, en el estadio Pedro Bidegain y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Lamolina.

San Lorenzo, que se encuentra hundido en una gravísima crisis institucional que parece no tener fin, está teniendo una actuación muy digna en este Torneo Clausura, donde marcha quinto en la Zona B con 23 puntos y ya tiene asegurada la clasificación a los playoffs.

Esta situación le permite mantener muy buenas chances de clasificar a través de la tabla anual a la fase previa de la Copa Libertadores 2026, aunque para eso necesita que se de una combinación de varios resultados y que además Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors ganen el Torneo Clausura.

Sarmiento de Junín, por su parte, viene de ganarle en la última fecha a Instituto de Córdoba en condición de local, lo que le permitió asegurarse la permanencia en la Primera División del fútbol argentino pese a la desastrosa campaña que hicieron este año.

Posibles formaciones de San Lorenzo y Sarmiento

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Ezequiel Herrera o Fabricio López, Nery Domínguez, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Emanuel Cecchini; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Jonatan Gómez, Leandro Suhr; Iván Morales y Franco Frías. DT: Facundo Sava.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Juan Pablo Loustau.

Hora: 19:15.

TV: TNT Sports Premium.