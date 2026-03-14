Platense recibe a Vélez en un duelo clave del Torneo Apertura

Vélez visita al Calamar, este sábado en Vicente López por la fecha 11. El líder de la Zona A buscará sostener su invicto frente a un rival que intenta consolidarse en puestos de clasificación.

Platense y Vélez le dan continuidad al Torneo Clausura en el Ciudad de Vicente López.

El Liga Profesional de Fútbol continúa su marcha con un partido que promete intensidad. Club Atlético Platense recibirá este sábado desde las 19 a Club Atlético Vélez Sarsfield en el estadio Estadio Ciudad de Vicente López , por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 . El Fortín llega como puntero e invicto de la Zona A , mientras que el Calamar busca volver al triunfo para afirmarse en la pelea por los octavos de final.

El conjunto dirigido por Walter Zunino atraviesa una racha particular en el campeonato. Si bien suma cinco partidos sin derrotas , el equipo acumuló varios empates que le impidieron despegar en la tabla. En la última jornada igualó 1-1 ante Newell's Old Boys en Rosario con un tanto agónico de Augusto Lotti sobre el final del encuentro. Ese resultado mantuvo al Calamar en zona competitiva, aunque con la sensación de que necesita sumar de a tres para afianzarse en los puestos de clasificación.

El encuentro ante Vélez aparece entonces como una oportunidad importante para fortalecer su campaña, especialmente jugando en casa y ante un rival directo de peso. Además, el club vive días especiales en su historia reciente: en los próximos días participará por primera vez del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, un hecho que marca un momento histórico para la institución de Vicente López.

Vélez lidera la Zona A y quiere sostener su invicto

El presente del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto es uno de los más sólidos del campeonato. Vélez se mantiene invicto en el Torneo Apertura y encabeza la Zona A con 19 puntos, lo que también lo posiciona como líder de la tabla anual.

En su última presentación rescató un empate en su visita a Club Atlético Tigre, resultado que le permitió conservar la cima del torneo. Sin participación en competencias internacionales durante este año, el Fortín tiene todos sus objetivos concentrados en el plano local. La estructura del equipo combina experiencia y jerarquía, con nombres de peso en defensa y mediocampo, además de variantes ofensivas que le permiten mantener intensidad durante todo el partido.

Probables formaciones de Platense vs Vélez

Posible equipo de Platense: Matías Borgogno; Eugenio Raggio o Agustín Lagos, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Ignacio Saborido; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Juan Gauto; Franco Zapiola y Augusto Lotti. DT: Walter Zunino.

Posible equipo de Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Álex Verón o Matías Arias, Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Platense vs Vélez: hora, TV y árbitro del partido

El encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 se disputará este sábado con transmisión televisiva para todo el país.