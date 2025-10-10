Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo-San Martín (SJ), duelo de necesitados en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo, que atraviesa una grave crisis institucional, recibirá a San Martín (SJ), complicado con el descenso, desde las 14.30 en el Nuevo Gasómetro.

10 de octubre 2025 · 09:50hs
San Lorenzo y San Martín de San Juan chocan este viernes en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Nuevo Gasómetro. Se podrá ver por TNT Sports.

En plena crisis institucional, el “Ciclón” tiene campaña irregular pero se mantiene en zona de playoffs, pese a la última derrota; mientras que el “Santo” está urgido por ganar, ya que marcha en el puesto 11.

Probables formaciones de San Lorenzo vs San Martín de San Juan

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

San Martín de San Juan: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Leandro Romagnoli.

San Lorenzo Nuevo Gasómetro San Martín
