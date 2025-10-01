Uno Santa Fe | Ovación | Oberá

Oberá debutó con un triunfo en la Liga Nacional

El Celeste comenzó la temporada de la mejor manera, ganando en condición de local 85-76 ante San Lorenzo.

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2025 · 08:44hs
Oberá debutó con un triunfo en la Liga Nacional

Fue una noche positiva para Oberá, dirigido por Fabio Demti, que tuvieron en Willams Vorhees al goleador con 19, seguido por los 18 de Bruno Sansimoni y 17 de Agustín Brocal; en San Lorenzo, los destacados fueron Facundo Rutemberg con 19 y Selem Safar con 18.

El Celeste hizo el estreno en su sexta temporada en la Liga Nacional, y fue con un triunfo ante un duro rival que jugó de igual a igual hasta el final.

La noche se presentó con un partido muy parejo, en el que casi no hubo diferencias en el marcador, salvo al final del tercer parcial, donde los locales mostraron su mejor versión y obtuvieron una diferencia de 11 puntos. Que, a los pocos minutos del cuarto final, se redujeron a cinco.

San Lorenzo estuvo muy firme con su media cancha, con Rutemberg y Safar como estandartes y fundamentales en los lanzamientos de tres puntos, 4/11 y 5/7 respectivamente; y con un Aloso inspirado en la base que entregó seis asistencias y mucha movilidad.

Oberá, con una noche inmejorable

Pero Oberá también tuvo lo suyo, Vorhees hizo diferencias en la zona pintada, con su potencia bajó cinco rebotes, más sus 19 puntos. Además, desde la base, el Chule Sansimoni fue importante, además de aportar 18 unidades entregó cinco asistencias. También, Brocal estuvo inspirado sumando 17 puntos.

Para destacar, fue el aporte del brasilero Pedro Ianguas, que capturó 6 rebotes, con minutos de calidad, gran aporte defensivo y permitiéndole descansar a Vorhees. OTC pudo rotar y eso le permitió no bajar la intensidad, hubo aportes de Azpilicueta, Andújar, Calloway, Quiroga, Allen y Barrales.

Oberá Liga Nacional San Lorenzo
Noticias relacionadas
sebastian baez debuto con triunfo en el masters 1000 de shanghai

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

jannik sinner recupera el trono en beijing con una final impecable

Jannik Sinner recupera el trono en Beijing con una final impecable

olimpico supero a argentino en el vicente rosales

Olímpico superó a Argentino en el Vicente Rosales

torneo oficial prefederal: festejos de gimnasia y rivadavia

Torneo Oficial Prefederal: festejos de Gimnasia y Rivadavia

Lo último

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Último Momento
Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

EE. UU.: en una carta, legisladores demócratas exigen a Trump detener la asistencia financiera a Argentina

EE. UU.: en una carta, legisladores demócratas exigen a Trump "detener" la asistencia financiera a Argentina

Patricia Bullrich, sobre Espert: No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco

Patricia Bullrich, sobre Espert: "No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco"

Ovación
Miguel Del Sel: La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Policiales
Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras