Oberá debutó con un triunfo en la Liga Nacional

El Celeste comenzó la temporada de la mejor manera, ganando en condición de local 85-76 ante San Lorenzo.

Fue una noche positiva para Oberá, dirigido por Fabio Demti, que tuvieron en Willams Vorhees al goleador con 19, seguido por los 18 de Bruno Sansimoni y 17 de Agustín Brocal; en San Lorenzo, los destacados fueron Facundo Rutemberg con 19 y Selem Safar con 18.

El Celeste hizo el estreno en su sexta temporada en la Liga Nacional, y fue con un triunfo ante un duro rival que jugó de igual a igual hasta el final.

La noche se presentó con un partido muy parejo, en el que casi no hubo diferencias en el marcador, salvo al final del tercer parcial, donde los locales mostraron su mejor versión y obtuvieron una diferencia de 11 puntos. Que, a los pocos minutos del cuarto final, se redujeron a cinco.

San Lorenzo estuvo muy firme con su media cancha, con Rutemberg y Safar como estandartes y fundamentales en los lanzamientos de tres puntos, 4/11 y 5/7 respectivamente; y con un Aloso inspirado en la base que entregó seis asistencias y mucha movilidad.

Oberá, con una noche inmejorable

Pero Oberá también tuvo lo suyo, Vorhees hizo diferencias en la zona pintada, con su potencia bajó cinco rebotes, más sus 19 puntos. Además, desde la base, el Chule Sansimoni fue importante, además de aportar 18 unidades entregó cinco asistencias. También, Brocal estuvo inspirado sumando 17 puntos.

Para destacar, fue el aporte del brasilero Pedro Ianguas, que capturó 6 rebotes, con minutos de calidad, gran aporte defensivo y permitiéndole descansar a Vorhees. OTC pudo rotar y eso le permitió no bajar la intensidad, hubo aportes de Azpilicueta, Andújar, Calloway, Quiroga, Allen y Barrales.