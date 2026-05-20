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San Lorenzo se enfrenta con el Santos, en un duelo directo por la clasificación

San Lorenzo lidera en el Grupo D, pero todo está muy parejo. El choque ante Santos comenzará a las 19 en el esatdio Urbano Caldeira.

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 08:25hs
San Lorenzo se enfrenta con el Santos, en un duelo directo por la clasificación

San Lorenzo tendrá un durísimo partido este miércoles, cuando visite al Santos de Brasil por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

El encuentro, que comenzará a las 19, se llevará a cabo en el Estadio Urbano Caldeira, y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Juan Soto.

San Lorenzo, que es dirigido por Gustavo Álvarez, llega a este enfrentamiento como el líder del Grupo D con seis puntos, aunque todo está muy parejo y una derrota podría dejarlo incluso afuera de los puestos de clasificación.

El "Ciclón", que en la última fecha igualó como visitante frente a Deportivo Cuenca de Ecuador, viene de sufrir una dura eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, donde cayó por penales ante River en un encuentro donde tuvo el triunfo en sus manos en varios ocasiones.

Santos, por su parte, marcha último en el grupo con solo tres unidades, aunque una victoria frente a San Lorenzo lo dejaría muy bien posicionado de cara a la última fecha, en la que recibirá a Deportivo Cuenca.

La mala noticia para el equipo brasilero es que este miércoles no tendría disponible a su gran estrella, Neymar, quien sería resguardado por un golpe que sufrió este fin de semana en el partido ante Coritiba.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido entre Santos y San Lorenzo

  • Copa Sudamericana
  • Grupo D
  • Santos (Bra) - San Lorenzo (Arg)
  • Estadio: Urbano Caldeira
  • Árbitro: Alexis Herrera (Ven)
  • VAR: Juan Soto (Ven)
  • Hora: 19. TV: ESPN y Disney+ Premium

Santos: Gabriel Brazao; Gonzalo Escobar, Lucas Veríssimo, Adonis Frías, Mayke; Willian Arao, Christian Oliva; Álvaro Barreal, Benjamín Rollheiser, Gabriel Bontempo; Gabigol. DT: Cuca.

San Lorenzo: Orlando Gill; Lautaro Montenegro, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera; Mathías De Ritis, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Nicolás Tripichio; Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi y Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez.

San Lorenzo Santos Sudamericana
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