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River buscará asegurarse el primer lugar de su grupo ante Bragantino en el Monumental

River recibirá a Bragantino de Brasil, en el Monumental, desde las 21.30, en el marco de la quinta fecha de la Sudamericana.

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 08:14hs
River buscará asegurarse el primer lugar de su grupo ante Bragantino en el Monumental

River recibirá este miércoles a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la primera posición en el Grupo H y la clasificación a los octavos de final.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera, quien contará con la colaboración desde el VAR de su compatriota Christian Ferreyra.

River, que es dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet, llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que lidera en el Grupo H con 10 puntos y le saca cuatro unidades a sus escoltas, que son Bragantino y Carabobo de Venezuela, por lo que un triunfo que aseguraría la primera posición y el boleto directo a los octavos de final.

Incluso podría quedar primero con una fecha de anticipación en caso de igualar y que Carabobo no le gane a Blooming de Bolivia como visitante.

Bragantino, por su parte está en una delicada situación y, obtenga el resultado que obtenga, definirá su clasificación la próxima fecha en un mano a mano contra Carabobo.

El gran momento de River no se limita solo a la Copa Sudamericana, ya que el sábado se metió en la final del Torneo Apertura después de ganarle 1-0 a Rosario Central gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido de River y Bragantino

  • Copa Sudamericana
  • Grupo H
  • River (Arg) - Bragantino (Bra)
  • Estadio: Monumental
  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)
  • VAR: Christian Ferreyra (Uru)
  • Hora: 21:30. TV: DSports

River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

River Bragantino Monumental
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